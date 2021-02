Hillary Clinton y Louise Penny coescriben novela de misterio

Hillary Rodham Clinton, una de las seguidoras más famosas de las novelas de misterio, ahora escribe una.

Clinton se asoció con su amiga, la novelista Louise Penny, para State of Terror. La trama podría ocurrirle a alguien como ella: una secretaria de Estado novata que trabaja para el gobierno de un político rival e intenta resolver una ola de ataques terroristas. La novela será publicará el 12 de octubre conjuntamente por la editorial de Clinton, Simon & Schuster, y la de Penny, St. Martin™s Press.

Escribir un thriller con Louise es un sueño hecho realidad, dijo Clinton, quien ha expresado admiración por Penny y otros escritores de misterio en el pasado, en un comunicado emitido el martes. He disfrutado cada uno de sus libros y personajes, así como su amistad. Ahora unimos nuestras experiencias para explorar el complejo mundo de la diplomacia de alto riesgo y la traición. No todo es lo que parece.

Penny, una galardonada autora canadiense cuyas novelas incluyen The Cruelest Month y The Brutal Telling (Una revelación brutal), dijo en un comunicado que no pudo decir que sí lo suficientemente rápido a la oportunidad de trabajar con Clinton.

Qué experiencia increíble meterme en el Departamento de Estado, en la Casa Blanca, en la mente de la secretaria de Estado mientras explota una crisis de alto riesgo, dijo. Antes de comenzar, hablamos sobre su tiempo como secretaria de Estado, ¿cuál era su peor pesadilla? ˜State of Terror™ es la respuesta.

La escritura de ficción y los peores escenarios posibles se han convertido en un pasatiempo favorito para Clinton y su esposo, el expresidente Bill Clinton. El exmandatario colaboró con James Patterson en el exitoso thriller cibernético The President is Missing (El presidente ha desaparecido) y en junio publicará una nueva novela, The President™s Daughter (La hija del presidente).

Hillary Clinton, secretaria de Estado durante el primer periodo presidencial de Barack Obama, ha escrito un puñado de obras de no ficción, incluyendo el libro de memorias Living History (Historia viva); Hard Choices (Decisiones difíciles), sobre su trabajo con Obama luego que éste la derrotó en primarias demócratas de 2008; y What Happened (Lo que pasó), enfocado en su impresionante pérdida ante Donald Trump en las elecciones presidenciales de 2016.

State of Terror parece inspirarse no sólo en sus años como secretaria de Estado, sino en sus ideas sobre la política extranjera Estados Unidos primero del gobierno de Trump. Según Simon & Schuster y St. Martin™s Press, el personaje principal tiene la tarea de conformar un equipo para desentrañar la conspiración mortal, un ardid cuidadosamente diseñado para aprovecharse de un gobierno estadounidense peligrosamente desconectado y carente de poder en los lugares donde más importa.

No se revelaron los términos financieros del acuerdo. Clinton fue representada por el abogado de Washington Robert Barnett, cuyos clientes incluyen a Obama y Bill Clinton. Penny fue representada por David Gernert, cuya compañía Gernert Company, con sede en Nueva York, ha trabajado con autores como John Grisham, Stewart O™Nan y Chasten Buttigieg, esposo del secretario del Transporte Pete Buttigieg.