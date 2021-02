Garland promete que ataque al Capitolio será una prioridad

y que enfrentó constantes críticas de parte de los demócratas sobre lo que consideraron la politización de las principales agencias de seguridad de la nación.

Me he hecho un tanto inmune a todo tipo de presión, aparte de la presión de hacer lo que considero es correcto, dados los hechos y la ley. Eso es lo que pretendo hacer como secretario de Justicia, No me importa quién me presione hacia alguna dirección, sostuvo.

En los primeros momentos de la audiencia, Garland enfrentó preguntas sobre sus planes para el manejo de investigaciones específicas y casos políticamente delicados, como la pesquisa que involucra al hijo de Biden y la que involucra los orígenes de la investigación Trump-Rusia, la cual continúa abierta.

Garland dijo que aún no ha hablado con Biden sobre la pesquisa a su hijo. Añadió que aceptó la nominación al cargo de secretario de Justicia porque el presidente había prometido que las decisiones sobre investigaciones y acusaciones quedarán a cargo del Departamento de Justicia.