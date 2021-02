EEUU: Renuncia la junta escolar de la bahía de San Franciso

Todos los miembros de la junta escolar de la zona de la bahía de San Francisco renunciaron por hacer comentarios despectivos sobre los padres durante una reunión virtual entre ellos sin darse cuenta de que estaba siendo transmitida al público.

Los cuatro integrantes de la Junta del Distrito Escolar de Primarias de la Unión de Oakley dimitieron para el viernes en medio de la indignación que comenzó con la reunión de la junta del miércoles. Antes del inicio oficial de la reunión y sin que supieran que el público podía verlos y escucharlos, los participantes utilizaron palabras soeces e hicieron bromas sobre los padres de que sólo quieren una niñera o fumar marihuana en su casa.

El incidente atrajo la atención nacional y la condena generalizada.

El superintendente del distrito, Greg Hetrick, anunció la renuncia el viernes en una carta y señaló que los miembros de la junta educativa del condado Contra Costa los reemplazará de manera interina, según el periódico The Mercury News.

Lamentamos profundamente los comentarios hechos en la reunión de la Junta de Educación de esta semana, dijeron en un comunicado conjunto los ahora exintegrantes de la junta Kim Beede, Erica Ippolito y Richie Masadas. Como administradores, comprendemos que es nuestra responsabilidad modelar la conducta que esperamos de nuestros estudiantes y personal, y es nuestra obligación construir la confianza en la dirección del distrito; nuestros comentarios les fallaron en ambos aspectos, y por esta razón ofrecemos nuestras más sinceras disculpas.

Beede, Ippolito y Masadas se sumaron a la presidenta Lisa Brizendine, que el jueves anunció su renuncia.

Los administradores aguardaban el inicio de la reunión cuando comenzaron a conversar sobre cartas y mensajes en redes sociales de los padres relacionados con la reapertura de las escuelas.

Beede se defendió frente a un padre que la reprendió en redes sociales por asistir a una fiesta durante la pandemia de coronavirus después de que ella dijera que no era seguro regresar a la escuela.

No estaba haciendo nada malo, sinceramente no me importa. Pero ¿estamos solos?, preguntó Beede a los otros administradores. Al dem..... si van a regañarme, los mando al car....

Disculpas, soy yo, agregó.

Después de algunas risas, Brizendine intervino para compadecerse con los demás de las críticas que han enfrentado por el cierre de escuelas, y señaló que los padres quieren la vuelta a clases para volver a tener a sus niñeras.