Bad Bunny y Camilo triunfan en Premio Lo Nuestro

Bad Bunny y Camilo fueron los máximos ganadores del Premio Lo Nuestro el jueves por la noche al alzarse con siete y cinco trofeos, respectivamente, en una ceremonia que combinó números musicales en vivo y pregrabados debido a la pandemia de coronavirus. La mayoría de los ganadores se anunciaron en Twitter.

Bunny, quien no estuvo presente ni de manera remota, ganó honores que incluyen artista del año y álbum del año, por YHLQMDLG, así como colaboración crossover del año por Un día (One Day), con J. Balvin, Dua Lipa y Tainy.

Camilo, en tanto, se llevó entre otros los premios al artista masculino revelación, artista pop del año y álbum pop del año por Por primera vez, este último anunciado al final de la transmisión en vivo.

Quiero agradecerle primero que todo a Dios por permitirme ser un reflejito de su luz... por permitirme que mis canciones sean bandera de alegría y de esperanza en los momentos en que más lo necesitaron y más lo necesité, dijo el cantante colombiano. A mi esposa (Evaluna) por la paciencia y por ser el foco de la inspiración de este álbum... y a la tribu (sus fans) que está siempre remando a mi lado y dejándome entrar a su vida... Los amo.

El Grupo Firme también se llevó cinco galardones, en el apartado de música regional mexicana, incluyendo a álbum del año por En vivo desde Anaheim, CA, grupo o dúo del año y canción y colaboración del año - regional mexicano por Yo ya no vuelvo contigo (en vivo), con Lenin Ramírez.

La ceremonia, que se transmitió en vivo desde el AmericanAirlines Arena en Miami, incluyó homenajes para Armando Manzanero y Johnny Pacheco, dos ídolos de la música latina recientemente fallecidos.

Las cantantes mexicanas Alejandra Guzmán, Yuri y Lila Downs, acompañadas por el pianista Arthur Hanlon y más de una decena de músicos, inauguraron el evento con un medley de Voy a apagar la luz, Te extraño y Adoro, parte del enorme cancionero que dejó el maestro mexicano de la música romántica fallecido en diciembre por complicaciones de COVID a los 85 años.

Poco después, Marc Anthony presentó el sentido homenaje a Pacheco, el cofundador de Fania Records que impulsó las carreras de luminarias como Celia Cruz, Willie Colón y Rubén Bladés y que murió el lunes a los 85 años días después de haber sido hospitalizado con pulmonía.

Por siempre cantaremos en tu honor. Rest in glory (descansa en gloria), maestro, dijo el astro de la salsa antes de que Gilberto Santa Rosa, José Alberto El Canario, el productor Sergio George y el flautista Néstor Torres interpretaran los clásicos Quítate tú y Mi gente acompañados por una gran orquesta. Una gran imagen del difunto ídolo podía verse al fondo del sobrio pero colorido escenario.

El espectáculo, en su 33ra edición, también tuvo entre sus primeros actos a Maluma, quien con el pelo teñido de fucsia interpretó Agua de Jamaica, La burbuja y Hawái junto a 16 bailarines en un ambiente playero poco antes de ganar el premio a la canción pop del año por ADMV.

Este premio representa muchísimo para mí porque siempre me gustan hacer este tipo de canciones, estas baladas románticas, dijo el cantante de música urbana. Agradeció el reconocimiento a esta canción que salió desde el fondo de mi corazón, que compuse en pandemia y que cambió realmente mi forma de pensar.

Entre otros ganadores, CNCO recibió el premio al dúo/grupo del año y Paulina Rubio el de canción cumbia del año - regional mexicano por Tú y yo con Raymix. La llamada Chica Dorada le agradeció a su compatriota por la colaboración y expresó que en estos momentos tan difíciles para todos, es bonito pintar con una canción de colores nuestro espíritu y nuestra alma.

Natti Natasha brindó la mayor sorpresa de la noche al anunciar su embarazo de seis meses. La cantante dominicana apareció sonriente con un vestido blanco que dejaba su pancita al descubierto al recibir el premio a la canción tropical del año por su colaboración con Romeo Santos La mejor versión de mí, poco después de exhibir su barriga en un segmento pregrabado con Prince Royce.

Hoy celebramos por partido doble este regalo que me mandaron los fans del mundo y esta bendición que me mandó Dios, una prueba más de que las mujeres somos unas guerreras, dijo con una gran sonrisa. Tantos doctores me dijeron que no iba a poder ser madre y esta barriguita hoy de seis meses la comparto con ustedes.

Como todos los años, el Premio Lo Nuestro presentó estrenos de canciones, actuaciones de artistas de distintas generaciones, colaboraciones exclusivas y muchos momentos musicales únicos.

Entre otros, la popular banda mexicana de cumbia Los íngeles Azules fue homenajeada con el Premio al Legado Musical y serenada por Chiquis, el grupo de rock Kinky, mientras que el reggaetonero Wisin fue reconocido con el Premio a la Excelencia por 18 años de exitosa trayectoria en un segmento que incluyó a Carlos Vives y Maluma.

Gloria Trevi recibió el Premio a la Trayectoria tras cantar acompañada por la pionera del reggaetón Ivy Queen.

Quiero ofrecerle este reconocimiento a Dios que me permitió estar el día de hoy aquí con vida y con salud pese a todo lo que hemos pasado como humanidad, dijo la estrella mexicana.

También actuaron, entre otros, El Alfa con Zion & Lennox, Joss Favela con Jessi Uribe, Luis Fonsi, Víctor Manuelle con La India, y Justin Quiles. Selena Gómez hizo su debut en Premio Lo Nuestro interpretando con Rauw Alejandro su colaboración Baila conmigo, aunque en un segmento pregrabado.

La vicepresidenta estadounidense Kamala Harris también apareció brevemente en pantalla para enviarle un mensaje al público hispano: Gracias a los músicos y artistas, y gracias a todos, por ser el cambio.

Horas antes de la ceremonia, que fue conducida por Chiquinquirá Delgado, José Ron y Yuri, Guinness World Records certificó a Lo Nuestro como la entrega de premios más longeva de la música latina.

___

En Internet:

https://www.univision.com/shows/premio-lo-nuestro