Kremlin rechaza pedido de corte europea de liberar a Navalny

a dos años y ocho meses de cárcel por violar su libertad condicional cuando fue a Alemania para recuperarse de la intoxicación. La sentencia original se basa en una acusación de malversación de fondos que data del 2014 y que es rechazada tanto por Navalny como por la misma corte europea.

En el fallo del martes, la corte europea apuntó al Artículo 39 de su reglamento y exigió la liberación de Navalny debido a la naturaleza y el nivel de riesgo a la vida del solicitante.

Anteriormente Moscú acataba los fallos de la corte europea al indemnizar a los ciudadanos rusos que han cuestionado los veredictos de las cortes del país, pero hasta ahora no se le había reclamado la libertad de un preso.

En un mensaje en Facebook el jueves, Navalny dijo que las autoridades de la prisión le notificaron que lo consideraban un preso con peligro de fuga.

Me eché a reír, dijo Navalny, preso en la cárcel de máxima seguridad de Matrosskaya Tishina en Moscú. Entonces les pregunté: ˜¿están bromeando?™ Me escolta una tropa de asalto con cascos y fusiles de asalto, sólo falta que me coloquen cadenas.