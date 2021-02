Luis Fonsi rememora su único encuentro con Johnny Pacheco

Luis Fonsi recuerda a Johnny Pacheco como uno de los más grandes ídolos de la salsa. El cantante puertorriqueño tuvo un único encuentro con el cofundador de Fania Records, pero confiesa que quedó deslumbrado.

Pacheco, compañero de banda de Eddie Palmieri y promotor de luminarias como Rubén Blades, Willie Colón y Celia Cruz, falleció el lunes a los 85 años.

Fonsi no canta salsa, pero afirma que es su género favorito.

Quizás es por mi padre, pero hasta este día es probablemente el género que más escucho, dijo el cantautor de Despacito el martes en una entrevista desde Miami, donde se encontraba ensayando para el Premio Lo Nuestro.

Pacheco era el director music, compositor, arreglista y productor del género musical de Fania Record que se dio a conocer como salsa, una mezcla de mambo cubano, guaracha y chachachá con ritmos puertorriqueños y merengue dominicano. Recibió el Premio a la Excelencia de la Academia Latina de la Grabación en 2005 y también fue nominado a múltiples Grammy y Latin Grammy.

Fonsi llegó a trabajar con él en 2010 durante la grabación del tema benéfico Somos el mundo, una versión en español de We Are the World.

Esa fue la primera y única vez que llegué a conocerlo y simplemente saludarlo. Tú sabes, cuando uno conoce figuras como esa, uno queda un poco deslumbrado, contó Fonsi. Así que recibir la noticia fue muy, muy triste. Fue uno de los grandes y, de nuevo, es uno de los géneros que aunque no es el que canto a diario es probablemente el que más disfruto.

Fonsi es finalista al Premio Lo Nuestro 2021 en tres categorías: video del año, por su tema Girasoles; y canción pop del año y colaboración pop del año por Tanto, junto a Jesse & Joy.

La ceremonia se transmitirá en vivo por Univision el jueves por la noche desde el American Airlines Arena de Miami.

Es bueno estar de regreso en el escenario. Es bueno volver a hacer música, compartir música con el público y poder ver a mis colegas, dijo Fonsi, quien llevaba puesta una mascarilla debido a las restricciones por la pandemia.

Aun cuando tiene más de dos décadas de trayectoria y es uno de los autores del megaéxito global Despacito, admitió que está nervioso de presentar su más reciente sencillo, Vacío con Rauw Alejandro, por primera vez ante a un público.

Obviamente es un poco estresante cada vez que uno va a interpretar una canción por primera vez, que lo hace en vivo, dijo. Pero es emocionante... Estoy deseoso de hacerlo.