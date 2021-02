Jordan dona $10 millones para clínicas en Carolina del Norte

El ídolo del básquetbol Michael Jordan donó 10 millones de dólares para crear dos clínicas médicas en comunidades marginadas cerca de su ciudad natal en Carolina del Norte, anunció un sistema de salud regional el lunes.

Las clínicas de Novant Health abrirían a principios de 2022 en el condado de New Hanover en la costa sureste de Carolina del Norte, según un comunicado del sistema. El donativo es uno de los más grandes que el miembro del Salón de la Fama del Básquetbol haya hecho, según reportes de prensa.

Jordan donó previamente 7 millones de dólares para inaugurar las Clínicas Familiares Michael Jordan en Charlotte en 2019 y 2020. Desde entonces esas clínicas han atendido a más de 4.500 pacientes y han administrado cerca de 1.000 vacunas de COVID-19, dijo Novant Health.

Estoy muy orgulloso de asociarme una vez más con Novant Health para expandir el modelo de Clinica Familiar para dar un mejor acceso a servicios médicos críticos en mi ciudad natal, dijo Jordan en un comunicado. Todo el mundo debería tener acceso a un servicio de salud de calidad, sin importar dónde vivan o si tienen seguro o no.

Novant dijo que las nuevas clínicas atenderán a más comunidades rurales y adyacentes al campo y a aquellos que no tienen seguro o con un seguro insuficiente.

Jordan creció en Wilmington antes de jugar en la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill. Más tarde jugó 15 temporadas en la NBA, y ganó seis campeonatos con los Bulls de Chicago. También ha aparecido en películas como Space Jam (Space Jam: El juego del siglo) y He Got Game (No perdonarás).

Wilmington tiene un lugar especial en mi corazón y es realmente gratificante dar algo a la comunidad que me apoyó a lo largo de mi vida, dijo el basquetbolista.