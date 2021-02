Cientos acuden a decir adiós a la actriz Cicely Tyson en NY

Admiradores llegaron de distintas partes del país y esperaron en una larga fila para rendir homenaje a Cicely Tyson en una ceremonia pública de cuerpo presente el lunes.

Cientos de seguidores de la emblemática actriz negra se formaron afuera de la famosa Iglesia Bautista Abyssinian de Harlem una fría mañana. Algunos dijeron haber viajado desde lugares tan remotos como Atlanta o Los Angeles para estar ahí.

Muchos en la multitud multigeneracional llevaban fotos de Tyson, quien murió el 28 de enero. La actriz nacida en Nueva York tenía 96 años.

Su familia dijo que era necesario el uso de mascarillas y mantener distanciamiento social en la ceremonia.

Tyson fue la primera mujer negra que tuvo un papel recurrente en una serie de televisión dramática estadounidense: East Side, West Side, de 1963.

Su actuación como la esposa de un aparcero en la película de 1972 Sounder cimentó su estrellato y le valió una nominación al Oscar.

Recibió dos premios Emmy por interpretar a una exesclava de 110 años en el drama de televisión de 1974 The Autobiography of Miss Jane Pittman, y otro 20 años más tarde por Oldest Living Confederate Widow Tells All.

A los 88 años ganó un premio Tony por su trabajo en una reposición de The Trip to Bountiful de Horton Foote en 2013.

El presidente Barack Obama la condecoró con la Medalla de la Libertad en 2016.