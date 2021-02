Manifestantes en Myanmar mantienen la presión sobre Ejército

Miles de personas desafiaron el domingo las órdenes contra las manifestaciones en Myanmar para marchar de nuevo contra el golpe militar que derrocó al gobierno electo de Aung San Suu Kyi.

Se celebraron grandes manifestaciones en las ciudades de Yangón y Mandalay, así como en la capital, Naipyidó, y en zonas más remotas dominadas por minorías étnicas.

La resistencia también actuaba en el ciberespacio, donde un grupo identificado como Hermandad de Hackers de Myanmar atacó el sitio de noticias del gobierno Myanmar Digital News y sustituyó el contenido de su página de inicio por imágenes y palabras contra el golpe militar.

Los manifestantes en Yangón volvieron a marchar ante las embajadas de China y Estados Unidos. Acusan a Beijing de apoyar al régimen militar y celebran las acciones de Washington de sancionar al Ejército.

El movimiento de desobediencia civil y las manifestaciones muestran que la gente de Myanmar quiere democracia. Les apoyamos", indicó el sábado la embajada estadounidense en un comunicado difundido en Twitter.

Algunos manifestantes portaban carteles llamando a boicotear a empresas vinculadas con el Ejército.

Las marchas del domingo se celebraron después de que la junta militar emitiera un decreto suspendiendo varias libertades civiles fundamentales.

La orden, firmada el sábado por la noche y publicada el domingo en los periódicos estatales, suspendía las provisiones de una ley anterior sobre seguridad y protección de la privacidad, permitiendo a las autoridades hacer registros y detenciones sin orden judicial.

También permitía la intercepción de comunicaciones electrónicas y de otra clase sin orden judicial y la detención de personas durante más de 24 horas sin autorización judicial.

Los funcionarios del país han sido muy activos en las protestas, y entradas en medios sociales el domingo indicaban que se les habían unido los trabajadores ferroviarios, con algunas afirmaciones sin confirmar sobre que habían iniciado una huelga.

El Ejército tomó el poder el 1 de febrero, detuvo a Suu Kyi y a miembros de su gobierno e impidió que los legisladores recién elegidos inaugurasen el nuevo curso parlamentario.

La junta, liderada por el general Min Aung Hlaing, dijo que se había visto obligada a intervenir porque el gobierno no había investigado adecuadamente las acusaciones de fraude en las elecciones del año pasado, que ganó de forma abrumadora la Liga Nacional para la Democracia de Suu Kyi. La comisión electoral del país rechazó esas acusaciones, afirmando que no había pruebas que las respaldaran.

Se estima que cientos de miles de personas han salido a las calles en ocho días de protestas callejeras pese a la amenaza de penas de seis meses de prisión por incumplir la orden contra las reuniones de cinco personas o más. La misma orden impuso un toque de queda de 20:00 a 4:00 de la mañana.

Los manifestantes también tenían motivo para temer por su seguridad personal, ya que la policía utilizó balas de goma para intentar disolver algunas marchas. Una mujer de 19 años estaba con respiración asistida en un hospital y no se esperaba que se recuperase, tras recibir un disparo en la cabeza, según los expertos con munición real, en una protesta en Naipyidó.