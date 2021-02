Adquisición de vacuna rusa sigue siendo polémica en Uruguay

no tenemos el detalle de cuál vacuna se ha rechazado, por qué motivo. Si es por cuestiones científicas, falta de datos o si pudiera haber presión económica y política entre los países o presión ideológica. (¦) No podemos decir que las resoluciones de un gobierno son (decisiones) científicamente asépticas. Tienen que ver cuestiones económicas, de relaciones internacionales y acceso a información que no tenemos para hacer un análisis, se lamentó Zaida Arteta, responsable de la Secretaría Médica del SMU en el mismo webinar.

Covax va a demorar en llegar respecto a lo que tenían que enviar. La vacuna rusa está muy bien catalogada tanto a nivel internacional como por nosotros, es súper válida, explicó a The Associated Press la doctora Moreno.