Fuentes: Policía en caso Floyd iba a declararse culpable

El policía de Minneapolis Derek Chauvin iba a declararse culpable de asesinato en tercer grado por la muerte de George Floyd, pero el entonces secretario de justicia de Estados Unidos, William Barr, bloqueó personalmente el acuerdo de culpabilidad el año pasado, dicen funcionarios.

El acuerdo habría evitado cualquier cargo federal potencial, incluyendo uno de violación de derechos civiles, como parte de un intento por resolver con prontitud el caso para evitar más protestas como las ocurridas en Minneapolis, según dos funcionarios policiales con conocimiento directo de las conversaciones. Los oficiales hablaron con The Associated Press a condición de mantener el anonimato dado a que no estaban autorizados a discutir las conversaciones.

Barr rechazó el acuerdo en parte porque sintió que era demasiado pronto, ya que la pesquisa sobre la muerte de Floyd se encontraba relativamente en sus primeras etapas, dijeron los funcionarios.

Las discusiones de Chauvin para declararse culpable ya habían sido reportadas previamente, y tales conversaciones parecen haber postergado una conferencia de prensa del 28 de mayo convocada por el fiscal federal en Minneapolis por cerca de dos horas cuando se hallaban en curso. Pero los detalles de que Chauvin aceptaba declararse culpable de un cargo específico son nuevas y fueron reportados primero la noche del miércoles por el diario The New York Times.

Floyd, un afroestadounidense que se hallaba esposado en ese momento, murió el 25 de mayo después de que el policía de raza blanca presionó su cuello con la rodilla durante varios minutos pese a que Floyd afirmaba que no podía respirar. Un video de un transeúnte desató protestas en la ciudad, incluyendo actos de violencia, incendios y saqueos, y rápidamente se propagó por todo el país.