Impulsan investigación de asesinato de editor libanés

Amistades, familiares y diplomáticos exigieron el jueves una rendición de cuentas por la muerte del editor y crítico de Hezbollah libanés Lokman Slim.

Slim, activista y comentarista político de 58 años, fue hallado muerto de seis balazos en un camino rural desierto en el sur del país la semana pasada. Había visitado a unas amistades y debía regresar a Beirut. Al no hacerlo, su familia denunció su desaparición.

Este es un acto bárbaro, imperdonable e inaceptable, dijo la embajadora estadounidense Dorothy Shea, junto a la familia Slim en un homenaje bajo estrictas medidas de seguridad. Como él, no nos dejemos arredrar. Lucharemos por lo que es justo, nos sumaremos a ustedes para exigir una rendición de cuentas por este crimen horrendo.

La historiadora Salma Mershak, madre de Slim, exhortó a los libaneses a proteger el legado de su hijo.

Las armas no sirven al país. No me sirvieron a mí, me quitaron mi hijo, dijo Mershak, una egipcia residente en Líbano desde los años 50. Mi deseo es que usen sus mentes, discutan y hablen si quieren crear una nación como merece Lokman.

Los embajadores alemán y suizo también hablaron en la ceremonia y exigieron que se haga justicia.

Hezbollah condenó el crimen, pidió que se investigue y denunció lo que llamó la explotación de los crímenes en el país por la prensa y la oposición política.