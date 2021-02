Oscar: Chile, México y Guatemala siguen en la contienda

Quince películas que incluyen El agente topo de Chile , Ya no estoy aquí de México y La Llorona de Guatemala continúan en la contienda por una nominación al Oscar al mejor largometraje internacional. El agente topo figura además entre las 10 finalistas a mejor documental.

La Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas anunció el martes por la tarde la lista de finalistas en varias categorías. Sus miembros votantes ahora tendrán que elegir los títulos que terminarán en la competencia oficial.

Por la nominación al Premio de la Academia al mejor largometraje internacional, antes conocido como película en lengua extranjera, también compiten: Quo Vadis, Aida?, de Bosnia-Herzegovina; Charlatan, de la República Checa; Druk (Otra ronda), de Dinamarca; Deux, de Francia; Shaonian de ni (Better Days), de Hong Kong; Khorshid (Sun Children), de Irán; La nuit des rois (La noche de los reyes), de Costa de Marfil; Hope, de Noruega; Colectiv, de Rumania; Dorogie tovarishchi (Queridos camaradas), de Rusia; Yangguang puzhao (A Sun), de Taiwán, y The Man Who Sold His Skin de Túnez.

La semana pasada La Llorona, del director Jayro Bustamante, fue nominada al Globo de Oro a la mejor película en lengua extranjera y le dio a Guatemala, y a Centroamérica, su primera candidatura a esos premios. El filme reimagina el relato folclórico sobre un alma en pena en busca de sus hijos como una metáfora de la guerra civil de Guatemala y descubre sus heridas políticas sin sanar responsabilizando a un general retirado del genocidio de miles de mayas.

Por su parte Ya no estoy aquí, de Fernando Frías de la Parra, sigue a un grupo de jóvenes de la ciudad de Monterrey, en el norte de México, cuya pasión es bailar cumbia colombiana rebajada. La cinta arrasó en la pasada entrega de los premios Ariel del cine mexicano y también fue galardonada como mejor largometraje mexicano en el Festival Internacional de Cine de Morelia 2019.

El agente topo, un documental de Maite Alberdi, sigue a un detective octogenario que se infiltra en un asilo de ancianos a pedido de una clienta preocupada por el trato que recibe allí su madre. Entre otros reconocimientos, la Junta Nacional de Reseñistas de Estados Unidos la incluyó en su lista de las cinco mejores películas extranjeras del año, y también fue postulada al premio Spirit del cine independiente al mejor documental.

Las tres producciones de Latinoamérica fueron recientemente nominadas al premio Goya del cine español en la categoría de mejor película iberoamericana.

En cuanto a cortometrajes, el maestro español del cine Pedro Almodóvar podría volver a los Oscar en el apartado de mejor cortometraje con su primera película en inglés: The Human Voice ("La voz humana"), protagonizada por la actriz escocesa Tilda Swinton, quedó entre las 10 finalistas que permanecen en la contienda. En la cinta de 30 minutos, una adaptación del monólogo de 1930 La voix humaine de Jean Cocteau, una mujer llama por teléfono al hombre que fue su pareja por cinco años, y que ahora está a punto de casarse con otra.

México ganó en 2019 el Premio de la Academia al mejor largometraje internacional (o mejor película en lengua extranjera) con Roma de Alfonso Cuarón, quien junto a Guillermo del Toro avaló recientemente Ya no estoy aquí en un conversatorio publicado en YouTube y Netflix, donde puede verse el filme de Frías de la Parra.

Previamente el país compitió en ocho ocasiones, con Biutiful (2011) de Alejandro González Iñárritu, El laberinto del fauno (2007) de Del Toro, El crimen del padre amaro (2002) de Carlos Carrera, Amores perros (2000) de González Iñárritu, Actas de Marusia (1975) de Miguel Littin, Tlayucan (1962) de Luis Alcoriza, ínimas Trujano, el hombre importante (1961) de Ismael Rodríguez y Macario (1960) de Roberto Galvadón.

Chile obtuvo el premio en 2018 con Una mujer fantástica de Sebastián Lelio y compitió en 2013 con No de Pablo Larraín. En 2016 ganó el Oscar al mejor cortometraje animado por Historia de un oso, de Gabriel Osorio.

Guatemala no ha recibido aún su primera candidatura.

Almodóvar ha sido por años un consentido en la gala de Hollywood. El realizador manchego ganó el Oscar al mejor guion en 2002 por Hable con ella, por la que además fue nominado a mejor director, y su filme Todo sobre mi madre le dio a España un premio a la mejor película en lengua extranjera en 1999. Sus películas Mujeres al borde de un ataque de nervios y Dolor y gloria también fueron postuladas.

Las nominaciones a los Premios de la Academia, en su 93ra edición, se anunciarán el 15 de marzo. La ceremonia de premiación, que este año se postergó dos meses debido a la pandemia, está prevista para el 25 de abril.