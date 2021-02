Ventas de Morgan Wallen aumentan tras comentarios racista

Los admiradores del astro country Morgan Wallen están comprando su más reciente álbum después de que apareciera en un video gritando un insulto racial la semana pasada.

El segundo álbum de Wallen, Dangerous: The Double Album, se mantiene por cuarta semana en la cima de la lista general de Billboard, que incluye álbumes de todos los géneros, a menos de una semana de que Wallen se disculpara por usar un lenguaje racista.

La industria musical country actuó rápidamente para condenarlo públicamente. Las estaciones de radio y los servicios de streaming retiraron sus canciones de sus playlists. Pero los fans respondieron poniendo más su música.

Billboard reportó que su más reciente álbum vendió 25.000 copias durante la semana que terminó el 4 de febrero un aumento de 102%, según MRC Data. Billboard reportó que las cifras de streaming del álbum aumentaron ligeramente 3%, lo que representa casi 160 millones de streams on-demand. La descargas de las canciones del álbum también aumentaron 67%.

La popularidad de Wallen se disparó en el último año y canciones como Seven Summers y Wasted on You lo llevaron al éxito en la radio pop. Su álbum ya estaba imponiendo récords de streaming y es el primer álbum de country que ha pasado cuatro semanas en la cima de lista Billboard 200 desde 2003 cuando Up! de Shania Twain estuvo cinco semanas en el primer puesto.

Hannah Karp, directora editorial de Billboard, dijo que el aumento en el interés en la música de Wallen viene de gente curiosa tras el escándalo y la atención que le han dado los medios. Pero también demuestra que sus fans están respondiendo a las decisiones de removerlo de la radio.

Sus fans probablemente están escuchándolo más por streaming porque ya no lo pueden escuchar en la radio, dijo Karp. Algunos fans podrían estarlo escuchando más por streaming para mostrarle su apoyo, algo que hacen los súper fans y los ejércitos de fans.

Karp señaló que en general las ventas de álbumes y descargas son mucho menores para todos los artistas por lo que no se necesita mucho para que haya grandes saltos en los porcentajes de ventas.

Karp dijo que podría ser demasiado pronto para predecir las consecuencias a largo plazo para Wallen.

No hemos visto todo el efecto de que la radio quitara su música de los playlists. La radio es una impulsora poderosa de consumo, así que es posible que se termine reduciendo el streaming y las ventas eventualmente, agregó.