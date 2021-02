NO FUE REAL: Una mirada a lo que no sucedió esta semana

Rafael Cabrera.

El gobierno de México no realiza llamadas para ofrecer vacunas y asegurar votos

LA AFIRMACIí“N: El partido oficialista mexicano Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), a través del gobierno federal, está haciendo llamadas selectivas a adultos mayores para ofrecerles la vacuna para el COVID-19 y así asegurarse votos en las elecciones federales que se realizarán el 6 de junio.

LOS HECHOS: Las autoridades sanitarias del país han explicado que se contacta a los adultos mayores para saber si quieren aplicarse la vacuna o no, pues la inoculación es voluntaria.

El 19 de enero el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, dijo en conferencia de prensa que la encuesta la estaba realizando la Secretaría de Bienestar por indicación de la Secretaría de Salud.

Esta es una encuesta nueva con el propósito de conocer qué proporción, qué porcentaje de personas de ese universo, adultas mayores, podrían no estar interesadas en vacunarse en este momento, explicó López-Gatell.

El funcionario dijo que el sondeo no se trata de un acto de uso político de la vacuna, sino que tiene el objetivo de calcular cuánta gente deberá desplegarse para la campaña y el operativo que se requerirá para llegar a las casas de quienes serán vacunados.

Una publicación asegura incorrectamente que las llamadas selectivas que comenzaron a recibir algunos adultos mayores para preguntar si les gustaría vacunarse forman parte de una operación de Morena para captar simpatía y asegurar votos.

En la publicación el autor acusa al partido oficialista, fundado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, de usar las vacunas para ganar las elecciones federales.

El propósito no es vacunar masivamente y sin distingos, sino ofrecer vacunas selectivamente, en estados, distritos o municipios complicados electoralmente para Morena; ofrecer vacunas a cambio de votos, como antes ofrecían despensas, camisetas y utensilios de bajo costo, se lee en la publicación.

Pero esto no es real. La Secretaría de Bienestar dijo a The Associated Press vía telefónica que las llamadas no se están haciendo con un propósito electoral.

Es un no rotundo. No hay un uso electoral. Las llamadas no iniciaron en un estado y luego en otro. No hay entidades que tengan prioridad y se están realizando de manera simultánea en todos los estados del país, explicó Fernando Vázquez, titular de la Oficina de Comunicación Social de la Secretaría de Bienestar.

El funcionario detalló que el objetivo es saber si la persona acepta o no vacunarse y en caso de que acceda se le pregunta si puede trasladarse o si tiene complicaciones para hacerlo.

En conferencia de prensa, el secretario de Bienestar, Javier May, también negó que estas encuestas tuvieran propósitos electorales. Sabemos que la vacuna es universal, pero también es voluntaria, dijo para explicar por qué se está realizando la encuesta.

Para complementar las encuestas telefónicas el 2 de febrero se lanzó un registro en línea en donde los adultos mayores de 60 años en adelante pueden ingresar sus datos si están interesados en vacunarse. Posteriormente los interesados deben esperar la llamada de la Secretaría de Bienestar para afinar los detalles del día, hora y lugar de su inoculación.

Tras el lanzamiento de la web, usuarios de todo el país han reportado fallas en la plataforma.

