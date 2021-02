Reseña: Foo Fighters se divierten en Medicine at Midnight

Medicine at Midnight (Roswell/RCA) es lo que ocurre cuando los Foo Fighters acogen el ritmo en vez de los riffs. ¿Quién pidió eso? En realidad nadie, pero debimos hacerlo.

El álbum de nueve canciones suma 36 minutos y es el más chévere de la banda en años, con sonidos que pocas veces habían mostrado antes ” David Bowie, hair metal y glam rock. La banda suena como si se estuviera divirtiendo.

El productor de Adele y Kelly Clarkson, Greg Kurstin ” quien también estuvo a cargo del álbum de la banda de 2017 Concrete and Gold ” convierte al duro líder de los Foo Fighters Dave Grohl en un compositor de fiesta con un álbum que por momentos vira hacia la parodia pero sin pasarse de la raya.

Making a Fire tiene chasquidos y letras pegajosas (escucha a la hija de 14 años de Grohl, Violet, en los coros). Cloudspotter suena como Cherry Pie de Warrant y tiene riffs estilo Jimi Hendrix junto con guiños al famoso guitarrista en las letras (Refuse me while I kiss the sky.

Holding Poison tiene un aire de Hí¼sker Dí¼ y Chasing Birds es como un tema psicodélico y voluble de The Flaming Lips en el que Grohl canta: The road to hell is paved with broken parts/Bleeding hearts like mine (El camino al infierno está lleno de partes rotas/Corazones sangrantes como el mío).

La canción antibélica No Son of Mine suena estilo Metallica, y la canción que da título al álbum, podríamos jurar, tiene la vibra seductora de Roxy Music y un solo de guitarra que recuerda a Let™s Dance de Bowie. Hablando de Bowie, hay más de un toque de The Thin White Duke en Shame Shame ” mínimo un poco de Fame.

Los viejos Foo no quedan completamente borrados. La última canción, Love Dies Young, es rock clásico que pudo haber salido de cualquiera de los nueve discos anteriores de la banda.

Pero el hecho de que todavía puedan sorprender y crear nuevos sonidos maravillosos tras 10 álbumes es suficiente para celebrar. Go and put that record on (ve y pon ese disco), canta Grohl en uno de los temas. Y eso mismo les digo.

___

Mark Kennedy está en Twitter como http://twitter.com/KennedyTwits