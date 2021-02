"CODA" transmite un mensaje a viva voz, aun en silencio

tienen alguna discapacidad que afecta en gran medida sus actividades diarias. Un estudio de 2017 de la Escuela Annenberg de Comunicación y Periodismo de la Universidad del Sur de California halló que sólo un 2,7% de los personajes en las 100 películas más lucrativas de 2016 fueron discapacitados, lo cual revela una enorme brecha entre la población y lo que se ve en pantalla.

Ha habido avances en años recientes. Zack Gottsagen, un actor con síndrome de Down, fue aclamado por su trabajo en la película de 2019 The Peanut Butter Falcon con Shia LaBeouf. La actriz sorda Lauren Ridloff interpretará a la primera superheroína sorda de Marvel en The Eternals de Chloe Zhao, que se estrena en noviembre. Y la semana pasada NBCUniversal anunció su compromiso para contratar actores con discapacidades para cada nueva producción de estudio, con la esperanza de incrementar la representación de este sector en la pantalla.

Heder espera que la industria del entretenimiento expanda su mentalidad en cuanto a casting.

(Los cineastas) tienen un papel en el guion que dice ˜etnia abierta™, pero no piensan agregar que pueda estar abierto a alguien con discapacidades o que puedan seleccionar a una persona sorda para el papel, dijo. Cuanto más consciente esté la gente en las salas de escritura, los directores y creadores comenzarán a abrirse y a entender que inclusión realmente significa otras cosas.

Gary Gerard Hamilton está en Twitter como https://twitter.com/GaryGHamilton.