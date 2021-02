"Ma Rainey", "Minari" y Boseman lideran nominaciones al SAG

pero eres joven, talentoso y negro, dijo Boseman entonces. Sabemos lo que es que nos digan que no hay una pantalla para que uno aparezca, un escenario para que uno aparezca.

Además de Boseman y Oldman, los nominados a mejor actor son Riz Ahmed por Sound of Metal" ("El sonido del metal"), Anthony Hopkins por The Father ("El padre") y Steven Yeun por Minari.

Viola Davis, coprotagonista de Ma Rainey con Boseman, fue nominada a mejor actriz junto con McDormand, Carey Mulligan por Promising Young Woman ("Hermosa venganza"), Amy Adams por Hillbilly Elegy ("Hillbilly, una elegía rural"), y Vanessa Kirby por Pieces of a Woman (Fragmentos de una mujer).

Las nominadas a mejor actriz de reparto son Maria Bakalova (Borat Subsequent Moviefilm), Glenn Close (Hillbilly Elegy), Olivia Colman (The Father), Yuh-Jung Young (Minari) y Helena Zengel (News of the World).

Y los demás candidatos a mejor actor de reparto son Daniel Kaluuya (Judas and the Black Messiah), Sacha Baron Cohen (The Trial of the Chicago 7), Jared Leto (The Little Things) y Leslie Odom Jr. (One Night in Miami).

En un tema ya recurrente para un año en que muchos cines cerraron debido a la pandemia, Netflix fue el estudio con mayor número de candidaturas: 30 en total, y cerca del triple que su contrincante más cercano.

Los Premios SAG se entregarán casi tres meses más tarde este año, el 4 de abril. Tras posponerse debido al COVID al 14 de marzo, el sindicato los volvió a mover cuando los Grammy se corrieron a la misma fecha. Los Oscar serán el 28 de abril; las nominaciones a los Premios de la Academia se anunciarán el 15 de marzo.

Jake Coyle está en Twitter como http://twitter.com/jakecoyleAP.