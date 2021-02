Representante republicano defiende juicio político a Trump

equería una respuesta significativa, dijo durante su primera asamblea ciudadana, un evento virtual que más de 400 personas vieron en Zoom o Facebook. El legislador de primer año habló desde su oficina en Washington, D.C.

Dos electores que hicieron preguntas durante el evento dijeron que estaban profundamente decepcionados con Meijer, de 33 años y un veterano de la guerra de Irak que representa al 3er Distrito en el oeste de Michigan.

¿Por qué no está haciendo lo que sus electores querían que hiciera? preguntó Cindy Witke. No le hice caso a esos que me decían que no votara por usted, porque yo creía en usted, pero ahora he perdido esa fe.

A su vez, Nancy Eardley acusó a Meijer, el único legislador de primer mandato que respaldó el juicio político el 13 de enero, de traicionar al distrito dos semanas después de asumir el cargo.

Meijer alegó que Trump dijo dos mentiras fundamentales después de perder ante el demócrata Joe Biden: afirmar falsamente que la elección había sido robada y que el 6 de enero, el día en que el Congreso contó los votos electorales, era la oportunidad para detener el robo.

Trump, que había exhortado a sus partidarios a luchar con todo" poco antes de que éstos asaltaron el Capitolio, tardó cerca de dos horas y media en publicar un video instándolos a regresar a casa a pesar de que el motín había causado muertes, explicó Meijer.

Este fue un momento en el que necesitábamos liderazgo, y el presidente, en mi opinión, no demostró eso, agregó.