Myanmar bloquea Facebook ante resistencia al golpe

El nuevo gobierno militar de Myanmar ha bloqueado el acceso a Facebook mientras crecía la resistencia al golpe del lunes, con llamadas a la desobediencia civil en protesta por la destitución del gobierno civil electo y su líder, Aung San Suu Kyi.

Facebook es especialmente popular en Myanmar, y el gobierno derrocado hacía anuncios públicos en la plataforma de manera habitual.

El corte comenzó a última hora del miércoles, según internautas. El proveedor de servicios móviles Telenor Myanmar confirmó en un comunicado que los proveedores de internet y operadoras móviles del país habían recibido una directiva del Ministerio de Comunicaciones para bloquear Facebook temporalmente.

Telenor Myanmar, que forma parte del grupo noruego Telenor Group, dijo que cumpliría la orden, aunque le preocupaba que fuera una infracción de los derechos humanos.

Se ha ordenado a las proveedoras de telecomunicaciones en Myanmar que bloqueen Facebook temporalmente. Instamos a las autoridades a restaurar la conectividad para que la gente en Myanmar pueda comunicarse con familiares y amigos y acceder a información importante, dijo un portavoz de Facebook.

El partido político derrocado en el golpe del lunes y otros activistas del país han llamado a una campaña de desobediencia civil para oponerse a la toma de poder. En la vanguardia está el personal médico, muy respetado por su labor en la pandemia del coronavirus que ha castigado el precario sistema de salud del país, y que ha declarado que no trabajará para el gobierno militar.

Por segunda noche seguida el miércoles, los vecinos en Yangón hicieron protestas de ruido en las que la gente golpeó cacerolas e hizo sonar las bocinas de los coches al abrigo de la oscuridad. Las protestas han reavivado una canción muy asociada al fallido alzamiento de 1988 contra la dictadura militar. Myanmar estuvo cinco décadas bajo un régimen militar desde un golpe de Estado de 1962, y los cinco años de mandato de Suu Kyi han sido su periodo más democrático.

Videos compartidos en medios sociales mostraban a gente, muchos de ellos trabajadores sanitarios, cantando la canción Kabar Makyay Bu, o No estaremos satisfechos hasta el fin del mundo, que se canta con la música de Dust in the Wind, una canción de 1977 del grupo estadounidense Kansas.

El movimiento de protesta parecía haber ganado fuerza ante el trato del nuevo gobierno a la popular Suu Kyi, que fue detenida el lunes junto con otros líderes del gobierno. Su partido dijo el miércoles que se la había acusado de posesión de walkie-talkies importados de forma ilegal -se cree que utilizados por sus guardaespaldas- encontrados en su casa en la capital, Naipyidó.

La acusación permitiría mantenerla detenida al menos hasta el 15 de febrero. El derrocado presidente Win Myint estaba retenido por otros cargos. Se cree que Suu Kyi está bajo arresto domiciliario en su casa, donde fue retenida por el Ejército.

Los cargos contra Suu Kyi pueden suponer una pena de hasta tres años de cárcel.