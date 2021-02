"Mank" lidera con 6 la lista de nominados a Globos de Oro

fue postulada a mejor película musical o de comedia, mejor actor de comedia para Baron Cohen, y mejor actriz de reparto para Maria Bakalova.

En un comunicado, Baron Cohen celebró las nominaciones tanto de Borat como de The Trial of the Chicago 7: Estas dos películas son diferentes, pero comparten un tema común: a veces tenemos que protestar las injusticias con toda nuestra farsa.

Si ninguna ganara, dijo: Prometo contratar a Rudy Giuliani para refutar los resultados.

También fueron nominadas a mejor película musical o de comedia Palm Springs, The Prom (El baile), Music y Hamilton. La versión filmada del musical de Broadway de Lin-Manuel Miranda no es elegible para los Oscar, pero lo era para los Globos, que también postularon la actuación de Miranda.

Como se esperaba, Chadwick Boseman recibió una nominación póstuma por su trabajo en Ma Rainey™s Black Bottom (La madre del blues), al igual que su compañera de elenco Viola Davis.

Por el premio al mejor actor en una película de drama compiten, además de Oldman, Hopkins y Boseman, Riz Ahmed por Sound of Metal (El sonido del metal) y Tahar Rahim por The Mauritanian. Junto con McDormand, Davis y Mulligan, las nominadas a mejor actriz de drama son Andra Day por The United States vs. Billie Holiday y Vanessa Kirby por Pieces of a Woman (Fragmentos de una mujer).

Una película guatemalteca, La Llorona de Jayro Bustamante, competirá por el premio a la mejor cinta en lengua extranjera junto con la danesa Another Round, la italiana The Life Ahead, la coreana Minari y la francesa Two of Us.

Estamos tan emocionados de representar a América Latina en los Globos de Oro. Es un sueño para todos nosotros llegar aquí", dijo Bustamante, coguionista y director del filme, en un comunicado. "Queremos agradecerle a la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood por rememorar un cine que ha sido por mucho tiempo silenciado. Es un gran honor.

La Llorona reflexiona sobre las heridas del conflicto vivido en Guatemala durante la década de 1980 y reclama la verdad para los crímenes de la guerra civil.

The Life Ahead (originalmente titulada La vita davanti a sé), protagonizada por Sophia Loren y dirigida por su hijo, Edoardo Ponti, sigue a una sobreviviente del Holocausto a cargo de una guardería que entabla una rara amistad con un niño de la calle resentido.

También le mereció una nominación a la cantante italiana Laura Pausini como coautora de la canción Io Sí¬, que además interpretó para el filme. Comparte la candidatura con la veterana compositora estadounidense Diane Warren y el cantautor italiano Niccolí² Agliardi.

Conseguir una nominación a los Globos de Oro por primera vez en mi carrera y en una categoría tan importante es un sentimiento indescriptible para mí, y una vez más, es un honor poder representar a Italia alrededor del mundo, dijo Pausini en un comunicado.

Estimar los prospectos de premios para la mayoría de las películas ha sido difícil este año, al no haber funciones para prensa y otros eventos presenciales, y algunas películas que pudieron haber sido grandes contendientes vieron sus estrenos postergados. Pero aun así había muchas opciones para la asociación de prensa extranjera, un impredecible grupo de 89 miembros votantes que sorprendió a los observadores el miércoles.

Spike Lee, cuya hija Satchel e hijo Jackson fungirán como embajadores de los Globos este año, fue completamente desairado con su drama sobre veteranos de la Guerra de Vietnam Da 5 Bloods (5 sangres). Meryl Streep, quien ha ganado ocho Globos de un récord de 32 nominaciones, no figuró esta vez ni por The Prom ni por Let Them All Talk. Y las candidaturas para la interpretación de Jared Leto de un asesino en serie en la recién estrenada The Little Things y para el musical dirigido por Sia Music fueron tan inesperadas como cuando postularon a The Tourist (El turista).

El anuncio de las nominaciones también fue reducido debido a la pandemia. Las presentadoras Sarah Jessica Parker y Taraji P. Henson leyeron las candidaturas no de un teleprompter, sino de hojas de papel, desde lo que parecían ser sus casas en un streaming en vivo.

Los Globos suelen ser el primer gran evento de la temporada de premios de Hollywood, que termina coronando a la mejor película en los Oscar. Mantendrán la distinción, pese a que se postergaron hasta el 28 de febrero y optaron por una ceremonia que se dividirá entre ambas costas de Estados Unidos, con Tina Fey en Nueva York y Amy Poehler en Beverly Hills, California conduciendo la velada. Los Oscar serán el 25 de abril.

El año pasado los Globos de Oro premiaron a 1917 como mejor película de drama y Once Upon a Time ... in Hollywood como mejor película de comedia. La ceremonia, presentada por Ricky Gervais, tuvo un índice de audiencia promedio de 18,3 millones de espectadores, 2% menos que el año previo.

___

Jake Coyle está en Twitter como http://twitter.com/jakecoyleAP.