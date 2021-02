Boseman recibe 2 nominaciones póstumas a Premios Image

Por sus últimas actuaciones, el difunto Chadwick Boseman fue nominado a dos Premios Image de NAACP, mientras que Ma Rainey™s Black Bottom podría hacerse sentir en la ceremonia del mes próximo.

Boseman fue postulado el martes por su trabajo en las películas de Netflix Da 5 Bloods y Ma Rainey™s Black Bottom. El actor, que protagonizó el megaéxito de superhéroes Black Panther de Marvel, murió de cáncer de colon el año pasado, a los 43 años. Había mantenido su lucha con la enfermedad en privado.

Ma Rainey™s Black Bottom se alzó con nueve nominaciones. La película narra la historia de la cantante de blues Ma Rainey, quien se unió a su banda durante una turbulenta sesión de grabación en un estudio musical de Chicago en 1927.

Las nominaciones fueron anunciadas por Chloe Bailey, Anika Noni Rose y Nicco Annan, junto con T.C. Carson y Erika Alexander, en la página de Instagram de la organización.

Netflix fue la empresa más nominada, con 48 menciones para proyectos que incluyen Da 5 Bloods, Ma Rainey™s Black Bottom, Bridgerton y #blackAF.

La actriz Regina King, quien ganó un Oscar en 2019, resuena de nuevo como contendiente al Premio de la Academia, pero esta vez como directora de One Night in Miami, que recibió cuatro nominaciones al Image. La película de Amazon Studios imagina una reunión entre Malcolm X, Muhammad Ali, Jim Brown y Sam Cooke en un cuarto de hotel donde discuten sobre sus respectivos papeles en el movimiento por los derechos civiles en la década de 1960.

King competirá por el premio a la artista del año con Tyler Perry, Viola Davis, Trevor Noah y D-Nice, el DJ que creó un remedio virtual para la tristeza en tiempos de confinamiento por la pandemia con Homeschool at Club Quarantine en su Instagram Live.

One Night in Miami se medirá por el premio a la mejor película con Bad Boys for Life, Da 5 Bloods, Jingle Jangle: A Christmas Journey y Ma Rainey™s Black Bottom.

LeBron James, Stacey Abrams, Debbie Allen, April Ryan y Tamika Mallory fueron postulados en la categoría de impacto de justicia social.

En el apartado musical, Beyoncé recibió seis nominaciones en distintas categorías. El premio al mejor álbum se lo disputarán Alicia Key, por Alicia; Brandy por b7, John Legend por Bigger Love, Ledisi por The Wild Card y Jhene Aiko por Chilombo.

La ceremonia de los Premios Image de NAACP, que honran a artistas de color, se transmitirá el 27 de marzo por CBS a partir de las 8 p.m. de Nueva York (0100 GMT). También podrá verse de manera simultánea por los canales BET, MTV, VH1, MTV2, BET HER y LOGO.