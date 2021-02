Demócratas elaboran estrategia para aprobar paquete de ayuda

El presidente Joe Biden sostendrá un encuentro virtual con senadores demócratas el martes para analizar el paquete de rescate por 1,9 billones de dólares para contrarrestar las repercusiones económicas de la pandemia del coronavirus, aunque los legisladores han dejado claro que aprobarán el plan con o sin apoyo republicano.

Biden y la secretaria del Tesoro Janet Yellen estarán en la sesión privada. Ambos han exhortado al Congreso a aprobar el ambicioso proyecto para enfrentar la pandemia y las penurias económicas que ha causado.

El líder de la mayoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, anunció el encuentro, afirmando también que el Congreso debe aprobar la enorme suma de dinero para el ansiado renacer de Estados Unidos. Fijó para dentro de unas horas la votación de procedimiento, que permitirá a los demócratas - que tienen apenas mayoría de un voto en el Senado - aprobar la propuesta por simple mayoría aun si los republicanos se oponen.

Las gestiones surgen poco después de que Biden rechazó el pedido de los republicanos de aprobar un paquete más austero, de 618.000 millones de dólares, afirmando que es insuficiente ante la magnitud de los daños que ha causado la pandemia.

Biden se reunió el lunes por la noche con los legisladores republicanos, pero no hubo acuerdo. El mandatario dejó en claro que no postergará la toma de acción a espera que los republicanos le den su apoyo.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, indicó que si bien hubo algunos puntos de consenso, el presidente reiteró su opinión de que el Congreso debe responder ambiciosa y urgentemente, y señaló varios temas que la propuesta republicana no menciona.

Biden no frenará el trabajo para responder de manera urgente a esta crisis y no aprobará un paquete que no esté a la altura del momento, indicó Psaki.

Funcionarios de la Casa Blanca en el pasado han señalado hacia los pronunciamientos de la Cámara de Comercio como prueba de que hay amplio apoyo para su plan, pero esa agrupación emitió una carta el martes pidiendo un consenso entre los dos partidos políticos.

Lo que hemos visto, en base a lo que el presidente ha mostrado y lo que 10 senadores republicanos han mostrado, es que debe haber espacio para un acuerdo bipartidista que pueda convertirse en ley, declaró Neil Bradley, vicepresidente ejecutivo de la agrupación.