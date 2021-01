Netflix encabeza nominaciones a Premios GLAAD

Netflix es una vez más la principal contendiente a los Premios GLAAD Media con 26 nominaciones, consiguiendo menciones para las películas Ma Rainey™s Black Bottom(La madre del blues) y The Prom(El baile), las series de comedia Dead to Me y Big Mouth, así como las series de drama The Umbrella Academy y Ratched.

En los últimos años Netflix ha encabezado las nominaciones de los GLAAD, que reconoce a los medios por representaciones justas y precisas de personas LGBTQ. HBO Max fue la segunda más nominada este año con nueve menciones, mientras que Amazon, Hulu y HBO recibieron cada una cuatro.

Hallmark Channel recibió su primera nominación por The Christmas House (La casa de Navidad), la primera película navideña del canal con un personaje principal gay. GLAAD también señaló que personajes transgénero fueron predominantemente incluidos en 9-1-1: Lone Star, Star Trek: Discovery, Saved by the Bell, Big Mouth y Supergirl.

Entre los músicos que fueron nominados por GLAAD este año destaca Ricky Martin por su álbum Pausa y el músico drag brasileño Pabllo Vittar por 111. También fueron nominados Adam Lambert, Brandy Clark, Halsey, Kehlani, Lady Gaga, Miley Cyrus, Peppermint y Sam Smith.

El dúo mexico-estadounidense Jesse & Joy recibió un reconocimiento especial por Love (Es Nuestro Idioma).

Mientras que entre las series en español sobresalientes fueron nominadas Alguien Tiene Que Morir de Netflix; Ana de Amazon, Comedy Central y Pantaya; Élite de Netflix; #Luimelia de Atresplayer Premium y Veneno de HBO Max.

Los ganadores serán anunciados durante una ceremonia virtual programada para abril.

Varias categorías aumentaron de cinco a 10 nominados para reconocer mayores niveles de representación LGBTQ diversa en diferentes medios.

Los nominados de este año nos recuerdan que incluso en épocas de división política y cultural, la representación y visibilidad diversa LGBTQ puede iluminar, entretener y crear un cambio perdurable, dijo la presidenta y directora general de GLAAD Sarah Kate Ellis en un comunicado.

La organización también destacó que Ryan Murphy creó, dirigió y produjo seis de las producciones nominadas este año: The Prom, The Boys in the Band (Los chicos de la banda), Circus of Books, Hollywood, Ratched y 9-1-1: Lone Star.

Los servicios de Streaming recibieron un total de 58 nominaciones, los canales de cable 29 y las televisoras 14. GLAAD también reconoció a Out, un corto animado de Pixar disponible en Disney+ que tiene la primera historia protagónica LGBTQ de Pixar, y After Forever, una serie de formato corto galardonada con el Emmy de Amazon Prime Video que sigue a un grupo de amigos gay.

En su reciente reporte Where We Are on TV, GLAAD encontró que la inclusión LGBTQ en televisión se ha reducido ligeramente esta temporada por los retrasos y cierres causados por la pandemia de COVID-19.