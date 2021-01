Secretario DDHH niega abusos en Argentina por coronavirus

El enviado del gobierno argentino a la provincia de Formosa por las denuncias de supuestos abusos en los centros de aislamiento para evitar la propagación del coronavirus afirmó el jueves que no pudo comprobar violaciones a los derechos humanos.

No hay centros clandestinos de detención en la provincia de Formosa y no se violan sistemáticamente los derechos humanos. No hay delitos de lesa humanidad, dijo a periodistas el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla.

Formosa, situada a 1.100 kilómetros al norte de Buenos Aires y que limita con Paraguay, ha logrado mantener a raya al coronavirus -acumula 1.123 contagios y 10 muertos desde que se declaró la pandemia en marzo de 2020- con una política sanitaria que ha recibido críticas por parte de organismos de derechos humanos.

La filial argentina de Amnistía Internacional informó que recibió denuncias sobre condiciones de hacinamiento, falta de higiene, provisión escasa y de mala calidad de alimentos en los centros de aislamiento que la provincia montó en escuelas y en otros establecimientos para albergar a contagiados y contactos sospechosos. También reportó que las cuarentenas obligatorias se prolongan más de 14 días independientemente del resultado del testeo.

Pietragalla, quien es hijo de militantes desaparecidos durante la última dictadura militar (1976-1983), llegó el miércoles a Formosa junto a otros funcionarios y recorrió los centros de aislamiento, además de reunirse con dirigentes opositores al gobernador peronista Gildo Insfrán, en el cargo desde 1995, y representantes de la sociedad civil.

El funcionario nacional, que pertenece al mismo partido que Insfrán, admitió que recogió quejas sobre el accionar de las fuerzas de seguridad que controlan los centros de aislamiento y que le recomendó al gobernador adoptar medidas en ese sentido.

El secretario parece buscar un equilibrio entre tensiones que el gobierno provincial lo somete, dando conclusiones apresuradas a pesar de la inmensa cantidad de pruebas que existen, se quejó la concejal formoseña Gabriela Neme. No visitó ni el 10% de los centros activos en la provincia. Si bien capacitará a los oficiales en D.D.H.H. no se ocupa de la raíz del problema, la forma de actuar del gobierno provincial.

Un informe con los resultados de la visita oficial se conocerá en los próximos días.

No es un trabajo que nos vamos y se acabó. Hay compromiso de volver a la provincia, indicó Pietragalla.