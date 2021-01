Suben tensiones entre UE y AstraZeneca por demora de vacunas

La Unión Europa y la farmacéutica AstraZeneca discutieron el miércoles por la demora en la entrega de su vacuna contra el nuevo coronavirus, en medio de una disputa cada vez más profunda que plantea inquietudes sobre una competencia internacional por el limitado suministro de las vacunas necesarias para poner fin a la pandemia.

Pascal Soriot, director general de AstraZeneca, rechazó la afirmación de la UE de que la compañía no está cumpliendo con sus compromisos. Soriot dijo que las fechas previstas para la entrega de las vacunas en el contrato de AstraZeneca con el bloque de 27 naciones eran metas, no compromisos firmes, y que la compañía no podía cumplirlos debido a los problemas para aumentar rápidamente la capacidad de producción.

Nuestro contrato no es un compromiso contractual, es el mejor esfuerzo, comentó Soriot durante una entrevista con el periódico italiano La Repubblica. Básicamente, dijimos que íbamos a hacer todo lo posible, pero no podemos garantizar que vayamos a tener éxito. De hecho... estamos un poco demorados.

AstraZeneca dijo la semana pasada que planeaba reducir el tamaño de las primeras entregas en la UE de 80 millones a 31 millones de dosis debido a la reducción en los rendimientos en sus plantas de Europa. La UE señaló el miércoles que recibirá incluso menos que esa cantidad: apenas una cuarta parte de las dosis que los países miembros debían recibir de enero a marzo de 2021.

La UE dijo que espera que la compañía entregue toda la cantidad a tiempo, y el lunes amenazó con colocar controles a las exportaciones de todas las vacunas fabricadas en su territorio.

Stella Kyriakides, comisionada Europea de Salud y Seguridad Alimentaria, rechazó la explicación de Soriot por las demoras, y señaló que no poder garantizar la capacidad de fabricación va en contra de la letra y el espíritu de nuestro acuerdo.

Kyriakides dijo que AstraZeneca debería suministrar las vacunas desde sus instalaciones en Gran Bretaña si no puede cumplir con los compromisos con sus plantas de la UE. Los comentarios seguramente crearán tensión en el Reino Unido, el cual completó su salida del bloque hace menos de un mes.

Le pido a AstraZeneca que se comprometa plenamente a reconstruir la confianza, a proporcionar toda la información y a cumplir con sus obligaciones contractuales, sociales y morales, dijo Kyriakides en una conferencia de prensa en Bruselas.

El contrato de la UE con AstraZeneca es confidencial y no puede ser publicado sin que ambas partes estén de acuerdo. La UE ha pedido a la farmacéutica su autorización para dar a conocer el contrato, agregó Kyriakides.

Luego de que una tercera ronda de negociaciones dirigida a resolver la disputa terminó el miércoles por la noche, Kyriakides lamentó la continua falta de claridad en el calendario de entregas y exhortó a AstraZeneca a que presente un plan claro para un pronto suministro de las dosis reservadas por la UE para el primer trimestre del año. Sin embargo, Kyriakides tuiteó que hubo un tono constructivo en las discusiones con Soriot.

La UE ha firmado contratos para adquirir seis vacunas diferentes, pero hasta ahora los reguladores del bloque sólo han autorizado el uso de dos: una desarrollada por Pfizer y su socio alemán BioNTech, y otra producida por Moderna. El regulador de medicamentos de la UE considerará la vacuna de AstraZeneca el viernes.

AstraZeneca está montando más de una decena de cadenas de suministro regionales en todo el mundo para cumplir con la demanda de su vacuna. En total, AstraZeneca planea haber entregado hasta 3.000 millones de dosis a países de todas partes del orbe para finales de 2021.

Kirka informó desde Londres.