En "Palmer", Timberlake adopta la quietud de hombre quebrado

una lección de vida importante. Se trata de nunca perder la esperanza y de la necesidad de aceptarte a ti mismo, dijo Allen.

Timberlake apreció el análisis de la película de la masculinidad. Palmer creció con una idea estereotípica de lo que significa ser un hombre y tiene que cambiar su mentalidad. El que un niño de 8 años pueda cambiar eso por completo y elevar la perspectiva de un hombre de ese modo, y que eso sea lo que con el tiempo le da sentido a su vida, lo que le da valor. Ese viaje fue realmente importante para mí, dijo el actor.

Todos tenemos estas etiquetas, ¿no? Y con esta película iniciamos la conversación. Destruye las etiquetas, y por eso en parte quise hacerla, dijo Stevens. Creo que todo el mundo disfrutará esta película, todos se conmoverán. Y no importa donde vivas, no importa por quién votaste, no importa en qué creas... porque se trata de emociones humanas de seres humanos que están tratando de lograrlo, y que se encuentran uno al otro y se dan tanto.

Para Timberlake y Stevens el mensaje de la cinta es sumamente relevante ahora.

Si un tipo como éste puede encontrar redención en su aceptación de algo que de lo que no sabe absolutamente nada y que con el tiempo puede darle autoestima y amor propio, entonces permitamos que este sea un tema para este año, y los años por venir, dijo Timberlake.