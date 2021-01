Disney remodela Jungle Cruise por críticas de insensibilidad

Jungle Cruise, una de las atracciones originales de los parques de Disney, será remodelada para hacerla más acorde al siglo XXI luego que algunos la criticaran como racialmente insensible en los últimos años.

La atracción será actualizada por los llamados Imagineers de Disney en los parques Disneyland de California y Magic Kingdom de Florida, que le darán una nueva trama y personajes que reflejen y valoren la diversidad del mundo que nos rodea, dijo Disney en un blog el lunes.

Como Imagineers, es nuestra responsabilidad asegurar que las experiencias que creamos y las historias que compartimos reflejen las voces y perspectivas del mundo a nuestro alrededor, dijo Carmen Smith, una ejecutiva de Disney, en la misiva.

La atracción, inaugurada en Disneyland en 1955, fue criticada por su representación de personas indígenas como salvajes o cazadores de cabezas.

El verano pasado, en medio de llamados a cambiar la atracción de Splash Mountain por su vínculo con Song of the South (Canción del sur), la cinta animada de 1946 que muchos consideran racista, directivos de Disney dijeron que cambiarían el tema por el de The Princess and the Frog (La princesa y el sapo), una película de Disney de 2009 con una protagonista afroestadounidense.

Disney dijo entonces que los cambios habían comenzado el año previo, pero el anuncio se hizo mientras compañías alrededor del país cambiaban nombres y logotipos de viejas marcas en medio de las protestas por justicia racial tras la muerte de George Floyd a manos de la policía en Minnesota.

Hace tres años, Disney eliminó la subasta de novias de la atracción Piratas del Caribe al ser considerada ofensiva por presentar a un grupo de mujeres en fila ofrecidas en venta.