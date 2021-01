Drama sobre aborto lidera nominaciones a Premios Spirit

quien estuvo acompañado por su perro, Chauncey Wang-Jenkins.

Los premios, que usualmente se entregan en una enorme carpa en la playa en Santa Mónica, California, el día antes de los Oscar, ahora serán tres días antes, el 22 de abril, y se transmitirán en horario estelar por la cadena IFC.

El 2020 fue obviamente un infierno, pero estos últimos meses ha sido un glorioso salvavidas poder ver tantas películas y series maravillosas, dijo Josh Welsh, presidente de Film Independent, en la presentación.

Never Rarely Sometimes Always de Eliza Hittman, la odisea de una adolescente de Pennsylvania para tener un aborto, encabezó la lista de candidatos con nominaciones que incluyen mejor película, mejor director y mejor actriz para Sidney Flanigan. Fue seguida de cerca por el drama migratorio de una familia coreana Minari, de Lee Isaac Chung, con seis menciones que incluyen mejor película, dirección, actor para Steven Yeun y actuaciones de rerparto para Yeri Han y Yuh-jung Youn. Nomadland de Chloe Zhoe, protagonizada por Frances McDormand, obtuvo cinco postulaciones, entre ellas mejor película, dirección ty actriz.

Las otras candidatas a mejor película son First Cow de Kelly Reichardt (también postulada a mejor dirección y mejor actor de reparto, para Orion Lee) y la adapración de George C. Wolfe de Ma Rainey™s Black Bottom de August Wilson. Viola Davis y Boseman, los protagonistas de Ma Rainey, también fueron nominados, al igual que Glynn Turman.

___

Jake Coyle está en Twitter como http://twitter.com/jakecoyleAP.