Más de 3.454 detenidos en Rusia en protestas por Navalny

La policía rusa arrestó el sábado a más de 3.400 manifestantes el sábado en todo el país en protestas para para exigir la liberación del principal líder opositor Alexei Navalny, dijo un grupo que mantiene un conteo de los arrestos políticos.

Las protestas en al menos 90 ciudades en medio de temperaturas gélidas que cayeron hasta -50 Celsius (-58 F) resaltaron cuánto ha aumentado la influencia de Navalny fuera de los centros políticos y culturales de Moscú y San Petersburgo.

En Moscú, unos 15.000 manifestantes se congregaron en la Plaza Pushkin y sus alrededores, donde estallaron choques con la policía y muchos participantes fueron arrastrados por agentes antimotines a buses y furgonetas de detención. Algunos fueron golpeados con batones.

La esposa de Navalny, Yulia, estaba entre los arrestados.

La policía eventualmente sacó a los manifestantes de la plaza. Miles de ellos entonces se reagruparon a lo largo de un boulevard a un kilómetro de distancia, muchos de ellos lanzándoles bolas de nieve a la policía, antes de dispersarse.

Algunos acudieron más tarde a protestar en las afueras de la cárcel en la que está detenido Navalny. La policía arrestó a varias personas allí.

Navalny, el crítico más prominente y duradero del presidente Vladimir Putin, fue detenido el 17 de enero apenas regresó a Moscú desde Alemania, donde pasó cinco meses recuperándose de un envenenamiento grave con un agente neurotóxico que muchos atribuyen al Kremlin.

Las autoridades rusas alegaron que fue detenido porque su estancia en Alemania violó los términos de la sentencia suspendida en un caso penal que Navalny califica de ilegítimo.

Las protestas se extendieron por el vasto territorio de Rusia, desde la ciudad isleña de Yuzhno-Sakhalinsk, al norte de Japón y la ciudad siberiana de Yakutsk, en el este de Siberia, donde las temperaturas bajaron a menos 50 grados Celsius, hasta las ciudades europeas más pobladas de Rusia.

The situation is getting worse and worse, it™s total lawlessness, said Andrei Gorkyov, a protester in Moscow. And if we stay silent, it will go on forever.

El grupo OVD-Info que monitorea los arrestos políticos dijo que al menos 941 personas fueron detenidas en Moscú el sábado y más de 3500 en otra gran manifestación en San Petersburgo. En total, dijo que 3.454 personas habían sido arrestadas en unas 90 ciudades.

El activista de 44 años es bien conocido a nivel nacional por sus denuncias de corrupción, asegurando que ha florecido bajo el gobierno del presidente Putin.

El amplio respaldo de que goza pone al Kremlin en un aprieto estratégico, arriesgándose a más protestas y críticas de Occidente si lo mantiene bajo custodia, pero aparentemente no está dispuesto a dar marcha atrás y dejarlo en libertad.

Navalny deberá comparecer a una audiencia judicial a principios de febrero para determinar si su sentencia en el caso penal por fraude y lavado de dinero, que Navalny dice que tuvo motivaciones políticas, se convierte en tres años y medio tras las rejas.

La policía de Moscú arrestó el jueves a tres importantes asociados de Navalny, dos de los cuales fueron luego encarcelados por períodos de nueve y diez días.

Navalny cayó en coma mientras viajaba a bordo de un vuelo doméstico de Siberia a Moscú el 20 de agosto. Fue trasladado de un hospital en Siberia a un hospital de Berlín dos días después. Los laboratorios en Alemania, Francia y Suecia, y las pruebas realizadas por la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas, establecieron que estuvo expuesto al agente neurotóxico de la era soviética Novichok.