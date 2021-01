Muere el cantante Randy Parton, hermano de Dolly Parton

Randy Parton, quien cantaba y actuaba junto a su hermana Dolly Parton, así como en el parque temático de pesta, Dollywood, falleció. Tenía 67 años.

Dolly Parton, quien cumplió 75 años esta semana, dijo en un comunicado emitido el jueves que su hermano murió de cáncer. Eran parte de una familia de 12 hijos criada en Sevierville, Tennessee.

Somos una familia de fe y creemos que él está a salvo con Dios y que lo acompañañ miembros de la familia que se han ido antes y lo han recibido con alegría y los brazos abiertos", dijo la superestrella de la música country en la misiva.

Randy Parton cantaba, tocana guitarra y bajo en la banda de su hermana, y tenía su propio espectáculo en el parque temático en Tennessee desde que éste se inauguró en 1986. También lanzó música por su cuenta.

Dolly Parton dijo que su dueto en Old Flames Can™t Hold a Candle To You siempre será un momento memorable" en su carrera.

Su última grabación fue con su famosa hermana y con su hija Heidi, en un tema titulado You Are My Christmas, incluido en el más reciente álbum de Navidad de Dolly Parton.

Brilló en él como está brillando ahora en el cielo, dijo Parton.