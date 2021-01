Poeta Amanda Gorman: Aun cuando lloramos, crecimos

el hashtag #BlackGirlMagic (magia de chica negra) en Twitter y fue elogiada por el expresidente Barack Obama y la ex primera dama Michelle Obama, entre otros. Gorman es por mucho la más joven poeta que ha participado en la ceremonia de investidura presidencial desde que Kennedy invitó a Robert Frost en 1961, entre sus predecesores destacan Maya Angelou y Elizabeth Alexander. Consciente del pasado, Gorman llevó aretes y un anillo de un pájaro en una jaula, un homenaje al clásico libro de memorias de Angelou I Know Why the Caged Bird Sings (Yo sé por qué canta el pájaro enjaulado), que le fue regalado por Oprah Winfrey, una amiga cercana de la fallecida escritora.

¡Nunca he estado más orgullosa de ver a otra joven mujer ascender! Brava, brava, @TheAmandaGorman! Maya Angelou está celebrando, y yo tambíen, tuiteó Winfrey.

Gorman también fue elogiada por el dramaturgo de Hamilton Lin-Manuel Miranda, quien tuiteó ¡Sí @TheAmandaGorman!!!. Gorman, pronto respondió: ¡Gracias @Lin_Manuel! Encontraste las dos referencias a @HamiltonMusical en el poema inaugural? ¡No lo pude evitar!

Entre las inspiraciones de Hamilton en su poema dice: La historia tiene sus ojos sobre nosotros, una variación de la canción de Hamilton History Has Its Eyes On You (La historia tiene sus ojos sobre ti).

Gorman, nativa y residente de Los Angeles y la primera Joven Poeta Laureada Nacional, dijo a The Associated Press la semana pasada que planeaba combinar un mensaje de esperanza para la investidura de Biden, sin ignorar la evidencia de discordia y división. Tenía poco más de la mitad del poema escrito hace dos semanas cuando un motín violento de simpatizantes del entonces presidente Donald Trump irrumpió en el Capitolio en un suceso que dejó cinco muertos.

Ese día me dio una segunda ola de energía para terminar el poema, dijo Gorman a la AP. Indicó que no mencionaría el 6 de enero específicamente, pero su referencia fue inequívoca:

Hemos visto una fuerza que destrozaría nuestra nación en lugar de compartirla,

Destrozaría nuestro país si eso significara retrasar la democracia.

Y este esfuerzo estuvo muy cerca de lograrlo.

Pero aunque la democracia puede retrasarse periódicamente,

Nunca podrá ser permanentemente derrotada.

La aparición de Frost en la juramentación de Kennedy fue en cierto modo de despedida; tenía 86 años y murió dos años después. La carrera de Gorman apenas comienza. Penguin Young Readers anunció el miércoles que The Hill We Climb será publicado en una edición especial en los próximos meses. Dos libros más serán publicados en septiembre, el libro ilustrado Change Sings y un volumen con su poema inaugural y otras obras. Las odas ceremoniales a menudo son olvidadas, pero On the Pulse Of the Morning (El pulso de la mañana) de Angelou, que ésta leyó en la investidura del presidente Bill Clinton en 1993, pasó a vender más de un millón de ejemplares como libro.

Para el miércoles por la tarde, Change Sings estaba en el primer puesto de la lista de los más vendidos de Amazon.com, y su colección de poesía de septiembre en el segundo puesto. Tenía 206.000 seguidores en Instagram y 121.300 en Twitter para el final de la ceremonia. Horas después tenía 1,3 millones de seguidores en Instagram y 738.000 en Twitter.

Invitada a la ceremonia a finales del mes pasado por la primera dama Jill Biden, Gorman ha leído antes en eventos oficiales, incluyendo en una celebración del 4 de Julio, el Día de la Independencia estadounidense, con la Boston Pops Orchestra. También ha dejado claro su deseo de aparecer en una futura juramentación en un papel mucho más prominente, es una ambición a la que hizo alusión claramente en su poema.

Nosotros, los sucesores de un país y una época,

En la que una delgada chica negra

Descendiente de esclavos y criada por una madre soltera,

Puede soñar con volverse presidente,

Sólo para encontrarse recitando ante uno