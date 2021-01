Investidura de Biden lleva rituales reconfortantes a medios

Después de que el avión presidencial Air Force One se llevó a Donald Trump de Washington, un día inusual de ceremonia de investidura rápidamente se sintió más tradicional, incluso reconfortante, para la gente que lo veía en casa.

Sin duda había seguridad cercando el Capitolio y entre el público estaban principalmente ausentes los estadounidenses promedio. Prácticamente todos llevaban mascarillas por la pandemia y los choques de codos fueron más numerosos que los abrazos entre los dignatarios que se dieron cita para ver la juramentación del presidente Joe Biden.

Sin embargo no hubo violencia. No hubo problemas de seguridad. Después de dos miércoles sobrecogedores con un disturbio en el Capitolio y una votación para un juicio político, los espectadores vieron en esta ocasión rituales familiares de consideración y el llamado de los líderes de la nación hacia los ideales de la democracia.

Seré honesto, este ha sido un verdadero elixir, simplemente ver la normalidad, dijo Chuck Todd de NBC.

Este es un exorcismo del 6 de enero, dijo John Dickerson de CBS. Lo que estamos viendo hoy es una expulsión de la insurrección.

Trump se ausentó de la ceremonia de investidura de su sucesor, es el primer presidente que rompe con esa tradición desde 1869. Su vicepresidente, Mike Pence, estaba presente y él y su esposa fueron acompañados después a su auto por su sucesora Kamala Harris y el esposo de ella, un símbolo poderoso de la transición de poder.

Aunque Pence parecía estoico la mayoría del tiempo y solitario en el podio, al final decidió hacer lo correcto, dijo John King de CNN.

El discurso inaugural de Biden habló de la necesidad de unidad nacional. Pero también había señales de los retos que le esperan.

El canal conservador One America News Network omitió la juramentación de Biden y su discurso inaugural. En cambio transmitió Trump: Legacy of a Patriot en el que revisaba sus logros.

El presentador del canal Pearson Sharp no abandonó las acusaciones ampliamente desacreditadas de fraude electoral.

Si los demócratas necesitan miles de tropas para ocupar el Capitolio el día de la ceremonia de investidura, entonces parece posible que su candidato no fuera realmente elegido por la gente , dijo Sharp.

En MSNBC, cuando la cámara mostró al líder de minoría de la Cámara de Representantes Kevin McCarthy, el presentador Brian Williams recordó a los espectadores que McCarthy y muchos otros republicanos votaron contra certificar la victoria de Biden después del disturbio en el Capitolio.

Eso se quedará con nosotros por un tiempo, dijo.

Chris Wallace de Fox News Channel, en lo que parecía una referencia dirigida a algunos de sus colegas que apoyaron las acusaciones infundadas de fraude de Trump, tomó nota de la denuncia de Biden contra la desinformación.

Dijo que hay verdad y hay mentiras, mentiras que son contadas por poder y mentiras que son contadas por obtener ganancias, dijo Wallace. Y creo que este fue un llamado para todos nosotros, ya sea los que estamos al aire, en cable o en televisión abierta, ya sea en redes sociales o en nuestras cuentas de Twitter, para comprender que tenemos que lidiar desde los hechos.

Previamente el miércoles las cadenas de televisión no usaron el botón de mute al cubrir el último discurso de Trump como presidente en la base militar Andrews.

Vamos verlo siempre y cuando el presidente logre decir la verdad, dijo Joe Scarborough de MSNBC.

Su televisora junto con ABC, CBS, CNN, Fox News y NBC, no cortó el discurso. Trump fanfarroneó sobre sus totales de votación de la elección, pero dejó el alegato persistente de que él había ganado en realidad. Le deseó bien a la nueva administración pero no mencionó a Biden por su nombre.

Fue un discurso muy cortés, dijo Martha MacCallum de Fox News Channel. Wolf Blitzer de CNN, en cambio, lo calificó de totalmente inapropiado y dijo que fue bastante repulsivo que Trump no haya nombrado a Biden.

En una discordante yuxtaposición de imágenes, las cámaras mostraban al Air Force One, que trasladó a Trump a Florida, avanzar por la pista mientras sonaba por la bocina My Way (A mi manera). Las cámaras de TV entonces pasaron a cubrir a Biden con su familia en la iglesia.

Al comenzar el día, los estadounidenses tenían opciones en los medios que reflejaban sus distintos puntos de vista.

Hay tanta gente que votó por Trump que tienen un hueco en el corazón esta mañana, dijo la conductora de Fox & Friends Ainsley Earhardt.

El New York Times marcó la salida de Trump con un exhaustivo proyecto que incluyó a cada persona o entidad a la que el mandatario insultó en Twitter antes de que su cuenta fuera suspendida el 8 de enero. El Washington Post actualizó su lista de mentiras y afirmaciones erróneas de Trump: 30.534 al llegar a su último día de presidencia.

En CNN, Dana Bash vio a Trump salir de la Casa Blanca por última vez como presidente y caminar hacia el helicóptero Marine One.

Se ve pequeño, dijo. Se ve sencillamente como un hombre pequeño.

___

La periodista de The Associated Press Lynn Elber en Los Angeles contribuyó a este despacho.