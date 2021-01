Panamá comienza vacunación contra COVID-19

Panamá comenzó el miércoles la aplicación de las primeras dosis de un lote de 12.840 vacunas Pfizer-BioNTech contra el COVID-19, con lo cual es la segunda nación de Centroamérica que pone en marcha el proceso de inmunización para combatir la pandemia.

La enfermera Violeta Gaona de Cocherán, de 59 años y jefa de la unidad de cuidados intensivos del hospital público capitalino Santo Tomás, fue la primera en recibir la inyección, horas después del arribo del primer embarque.

Estoy un poquito nerviosa, pero muy positiva, dijo la enfermera minutos antes de ser inyectada.

Aunque el embarque fue menor al previsto y a pesar de los retrasos, el presidente Laurentino Cortizo valoró que el país tenga a manos las primeras dosis que le permiten arrancar finalmente el plan de inmunización. Es apenas el segundo que lo hace en Centroamérica después de Costa Rica, que comenzó a vacunar a fines de diciembre.

Me siento con mucha emoción y esperanza, este primer lote nos da esperanza, resaltó el mandatario al asistir al hospital Santo Tomás para presenciar la puesta de la primera vacuna.

Las autoridades dijeron que los primeros que serán vacunados son el personal sanitario que atiende a los enfermos de coronavirus. La primeras dosis fueron trasladadas inmediatamente a los hospitales de la provincia de Panamá y la contigua Panamá Oeste, que albergan a cerca de la mitad de los 4,2 millones de habitantes del país y que han reportado la mayor cantidad de contagios.

El embarque que llegó en la madrugada fue menor al acordado inicialmente con Pfizer-BioNTech, de unas 40.000 dosis y que sería enviado entre el 18 y 25 de enero. Las autoridades de salud dijeron que Panamá y otros países se vieron afectados por las reducciones temporales de los envíos anunciados recién por la casa farmacéutica estadounidense.

Iniciar el proceso de vacunación no fue fácil", explicó la viceministra de Salud, Ivette Berrio. "Se nos notificó que el primer cargamento no era la cantidad de dosis con la que contábamos... ese cambio no depende de ningún tipo de negociación, sino de una situación de producción de la casa proveedora de la vacuna.

Las autoridades esperan aplicar las dos dosis de esta vacuna a algo más de 6.000 personas como parte de una primera fase. El gobierno de Cortizo ha dicho que adquirirá un total de 5,5 millones de dosis de vacunas de Pfizer-BioTech y varios otros fabricantes que espera administrar a casi el 80% de la población.

El Ministerio de Salud panameño dijo que Pfizer le aseguró que cuando reanude la producción espera acelerar los envíos y que Panamá reciba el resto de las 450.000 dosis acordadas durante el primer trimestre de 2021.

Las primeras vacunas llegan en un momento crítico que obligó a Panamá a ampliar la infraestructura hospitalaria y a contratar a 220 médicos cubanos para reforzar la atención de los enfermos. Panamá reporta hasta la fecha 301.534 casos acumulados y 4.864 defunciones.