Natiruts, Marley y Aparicio cantan por unión de las Américas

fue experimentar otra fase y descubrir qué pasaba.

Lo que me atrajo de este proyecto es el mensaje que transmite... la intención de compartirle al mundo algo tan importante que es la unión, y qué mejor que hacerlo a través de la música, dijo Aparicio a la AP vía Zoom desde la Ciudad de México.

Además que, bueno, una colaboración con dos grandes del reggae, ¡nadie se podía negar, agregó entre risas.

Su participación también incluye los versos: No queremos hambre, nosotros somos vida. No queremos armas, nosotros somos paz. No queremos odio, nosotros somos amor.

En un comunicado, Marley dijo que para él fue un gran placer colaborar con Natiruts y Aparicio.

Mi letra habla de entender lo que le está pasando al medio ambiente y querer ver más justicia en el mundo, señaló. Tenemos que cuidar el planeta, cuidarnos unos a otros para construir un mundo mejor juntos.

El hecho de que el estreno de América vibra coincida con la ceremonia de investidura de Biden fue una decisión pensada que tuvo que ver con la idea de un nuevo comienzo.

Es la victoria del diálogo, la victoria de la calma, la victoria de la unión sobre otros gobernantes que surgieron en el mundo que tienen una forma de comunicación más violenta, más agresiva, más de negación a la ciencia, por ejemplo; intransigente, dijo Carlo.

Yo sé que podemos esperar mucho del gobierno que viene, pero no solamente nos podemos sentar a esperar sino necesitamos actuar, señaló por su parte Aparicio. Cada quien puede colocar su granito de arena desde el punto en el que se encuentre para que realmente haya un cambio.

La intención principal, concluyó Carlo, es ayudar a la gente a sentirse empoderada con su mensaje de unión y de esperanza.

