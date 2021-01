Muere Felipe Quispe, importante líder indígena de Bolivia

Felipe Quispe, conocido como El Mallku, un importante líder aymara boliviano, murió el martes a los 78 años.

El dirigente falleció por la tarde, según la familia, a causa de un paro cardiaco. Sin embargo, dirigentes sindicales cercanos a él reportaron que fue a causa del nuevo coronavirus en medio de un rebrote por el que pasa el país andino. Quispe en noviembre dijo que no creía que el virus afecte a indígenas.

No pudo vencer al virus de COVID-19, dijo a la televisora Unitel el dirigente sindical Roberto de la Cruz. La familia aún no ha hablado con los medios, pero dirigentes cercanos, su mano derecha, me han confirmado su muerte, agregó.

Quispe se postulaba a la gobernación de La Paz para las elecciones del 7 de marzo en Bolivia. Fue un líder campesino indianista que tomó protagonismo en las décadas de 1990 y 2000, cuando fue diputado y formó su partido político. Quispe formó parte del Ejército Guerrillero Túpac Katari (EGTK), organización rebelde en la que también estuvo ílvaro García, exvicepresidente durante los casi 14 años de gobierno de Evo Morales.

Bolivia atraviesa por un rebrote de los contagios por COVID-19. Incluso el expresidente Morales dio positivo al virus la semana pasada y se recupera en una clínica privada de la ciudad de Cochabamba, en el centro de Bolivia. En su cuenta de Twitter escribió que se siente muy bien.

En otro mensaje expresó su profundo dolor sobre la muerte de Quispe. He recibido la noticia del fallecimiento del hermano Felipe Quispe, El Mallku. Su lucha y liderazgo han sido un importante aporte para la liberación de los pueblos indígenas. Bolivia pierde a un dirigente consecuente. ¡Felipe inmortal por su lucha indianista!, agregó.

En tanto, el presidente Luis Arce escribió: nuestro profundo pesar por el fallecimiento del líder indígena originario campesino e historiador, Felipe Quispe Huanca, El Mallku. Continuaremos su lucha por la liberación y dignidad de los pueblos. Nuestras más sentidas condolencias a su familia y seres allegados.

Quispe, fue una figura importantísima de nuestra historia reciente, emblema de la lucha por la inclusión, la igualdad y el reconocimiento pleno de los derechos de los indígenas de Bolivia. Que descanse en paz, mencionó en la misma red social el expresidente Carlos Mesa.

Según el último reporte del Ministerio de Salud, en la nación andina se registraron 2.357 nuevos casos y 42 fallecidos, una de las cifras más altas a la fecha. El acumulado llegó a 191.090 contagios y 9.722 decesos.