Gobierno de Trump efectúa su 13ra ejecución federal

leyó una declaración escrita dirigida a Higgs después de su ejecución y mencionó a la familia de él.

Ellos ahora van a pasar por el dolor que experimentamos, indicó. Cuando el día llegue a su fin, tu muerte no traerá de regreso a mi hermana ni a las demás víctimas. Esto no es un cierre. En la declaración no se mencionó el nombre de la hermana.

El número de ejecuciones federales efectuadas durante el gobierno de Trump desde 2020 rebasa a la de todos los 56 años previos juntos, lo cual redujo el número de presos en el pabellón federal de la muerte a casi una cuarta parte. Posiblemente ninguno de los 50 hombres restantes será ejecutado en fecha próxima, si es que tal vez nunca, después de que Biden dejara entrever que pondrá fin a las ejecuciones federales.

La única mujer sentenciada a muerte, Lisa Montgomery, fue ejecutada el miércoles por asesinar a una mujer embarazada y sacarle el bebé del vientre con un cuchillo. Montgomery se convirtió en la primera mujer ejecutada en casi 70 años.