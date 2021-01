Presidente electo Joe Biden anuncia su equipo científico

En una indirecta al saliente gobierno de Donald Trump, el presidente electo Biden presentó el sábado a su grupo de asesores científicos con la promesa de que se basarían en la ciencia y la verdad para combatir la pandemia del coronavirus, la crisis climática y otros desafíos.

Este es el anuncio más emocionante que he tenido que hacer, aseveró Biden después de semanas de nombramientos al Gabinete y otros cargos. Este es un periodo que va a ayudarles a recuperar su fe en el lugar de Estados Unidos en la frontera de la ciencia y el descubrimiento.

Biden está elevando el puesto de asesor de ciencia al nivel del Gabinete, algo que sucede por primera vez en la Casa Blanca, y anunció que Eric Lander, un pionero en el mapeo del genoma humano que todo indica que será el director de la Oficina de Políticas de Ciencia y Tecnología, es una de las personas más brillantes que conozco.

El presidente electo, la vicepresidenta electa Kamala Harris, Lander y otros importantes asesores científicos nunca mencionaron a Trump por su nombre, pero consideraron la juramentación del miércoles como un rompimiento directo con un presidente que desestimó la amenaza de COVID-19 y consideró que la ciencia sobre el cambo climático era un engaño.

La ciencia sobre el cambio climático no es un engaño. La ciencia sobre el virus no es partidista, señaló Harris. Las mismas leyes son aplicables, la misma evidencia es cierta independientemente de si la aceptas o no.

Biden subrayó la manera en que la investigación científica lleva al progreso práctico y una mejor calidad de vida, de las vacunas contra el COVID-19 y nuevos tratamientos contra el cáncer hasta la expansión de energías limpias que reduzcan las emisiones de carbono.

La ciencia es descubrimiento. No es ficción, sostuvo Biden. También es cuestión de esperanza.

Y, nuevamente sin nombrar a Trump, el presidente electo dijo que una de las tareas de su equipo será reforzar la fe pública en la ciencia y su utilidad.

Lander agregó que Biden les encargó a sus asesores y a toda la comunidad científica y a la población estadounidense que se pongan a la altura del momento.

Tanto Biden como Harris dejaron a un lado sus discursos planeados para destacar a los científicos como ejemplos para los niños de todo el país.

Los superhéroes no son solamente algo de nuestra imaginación, dijo Harris. Andan entre nosotros. Son los profesores, médicos y científicos, son los investigadores de la vacuna... ustedes también pueden llegar a ser como ellos.

Lander es el fundador del Instituto Broad de MIT y Harvard y fue el autor principal del primer estudio que anunció los detalles del genoma humano. Sería el primer experto de Ciencias de la Vida en tener el puesto de asesor científico en la Casa Blanca. Su predecesor es meteorólogo.

Biden va a retener al director de los Institutos Nacionales de Salud, el doctor Francis Collins, que trabajó con Lander en el proyecto del genoma humano. Biden nombró además a dos científicas prominentes para copresidir el Consejo de Asesores de Ciencia y Tecnología del presidente.

Frances Arnold, ingeniera química del California Institute of Technology que ganó el Premio Nobel de Química en 2018, y la vicepresidenta de investigaciones y profesora de geofísica de MIT, Maria Zuber, dirigirán el consejo asesor. Lander tuvo ess puesto durante el gobierno de Obama.

____

Borenstein reportó desde Kensington, Maryland.