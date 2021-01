Exclusiva AP: Selena Gómez llama a cuentas a las "Big Tech

que ha estado trabajando desde hace meses para transmitir ese mensaje, tanto públicamente como tras bastidores.

Horas después de que una multitud enfurecida de partidarios del presidente Donald Trump tomara por asalto el Capitolio de Estados Unidos en una revuelta violenta, Selena Gómez culpó a las Big Tech de gran parte de lo sucedido.

Es el resultado de permitir que las personas con odio en sus corazones usen plataformas que deberían usarse para unir a las personas y permitir que las personas construyan una comunidad, tuiteó. Facebook, Instagram, Twitter, Google, Mark Zuckerberg, Sheryl Sandberg, Jack Dorsey, Sundar Pichai, Susan Wojcicki, todos ustedes le han fallado al pueblo estadounidense hoy y espero que arreglen las cosas en el futuro.

En la entrevista con AP, Gómez dijo que está frustrada por lo que considera la respuesta mediocre de las empresas. Dijo que tienen que dejar de hacer lo mínimo.

No se trata de mí contra ti, ni de un partido político contra otro. Se trata de la verdad contra la mentira y Facebook, Instagram y las grandes empresas de tecnología tienen que dejar de permitir que fluyan las mentiras y pretendan ser la verdad, dijo Gómez en una entrevista telefónica desde Nueva York.

Facebook sigue permitiendo mentiras peligrosas sobre las vacunas, el COVID y las elecciones estadounidenses, y los grupos neonazis venden productos racistas a través de Instagram.

Ya es suficiente, dijo.

Gómez se encuentra entre un número creciente de celebridades que usan sus cuentas para pedirle cuentas a las redes sociales, incluidos Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Kerry Washington, Sacha Baron Cohen y Kim Kardashian West.

Los representantes de Facebook y Twitter se negaron a hacer comentarios de la AP. Google no respondió a una solicitud de declaraciones.

Gómez también señala cómo algunas de estas empresas publicaron anuncios con mentiras sobre un presunto fraude electoral en Estados Unidos, y se preguntó por qué se permitió eso.

No puedo creer que no puedan revisar los anuncios antes de aceptar dinero, y si no pueden, no deberían beneficiarse de ello, escribió en un correo electrónico reciente dirigido a Facebook. Simplemente no están haciendo nada. Se están beneficiando del mal.

Gómez dijo que seguirá luchando contra esto mientras tenga un pedestal. Mientras tenga esto, haré cosas buenas con él, dijo. Creo que ese es mi propósito.

La periodista de The Associated Press Barbara Ortutay en Oakland, California, contribuyó para este despacho