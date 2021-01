Wall Street cierra con alza modesta tras sesión de altibajos

Las acciones en Wall Street consiguieron ganancias modestas el miércoles luego de otra sesión de altibajos, dejando al mercado cerca de sus recientes récords en alza.

El S&P 500 subió ligeramente 0,2% tras oscilar entre ganancias y pérdidas pequeñas al inicio de la sesión. Las ganancias en varias de las grandes compañías tecnológicas, incluyendo a Intel, Apple y Amazon, ayudaron a empujar al índice hacia arriba, aunque la mayoría de las acciones cayeron. Esas ganancias pesaron más que las bajas en títulos industriales, de materiales y otros sectores.

Hay un estira y afloja en el mercado en estos momentos con respecto a si la inflación seguirá o no reprimida, dijo Quincy Krosby, principal estratega del mercado en Prudential Financial. El mercado no quiere que la inflación se incremente a un ritmo que obligue a la Fed a intervenir.

El S&P 500 subió 8,65 puntos, a 3.809,84. El Dow Jones cayó 8,22 unidades ” menos de 0,1% ”, ubicándose en 31.060,47 enteros. Por su parte, el compuesto Nasdaq ganó 56,52 puntos ”el 0,4%_, hasta 13.128,95.

Los mercados en todo el mundo han subido recientemente, impulsados por el creciente optimismo de que la economía está en vías de tornarse más saludable debido a la campaña de vacunación contra el coronavirus y las perspectivas de que haya más estímulos financieros del gobierno federal, que pronto estará administrado por los demócratas.

Parte de los mayores movimientos han ocurrido en el mercado de bonos, donde las expectativas de más préstamos federales, crecimiento económico e inflación han empujado a los bonos del Tesoro a largo plazo a sus niveles más altos desde la primavera del 2020.

A pesar de ello, el rendimiento del bono a 10 años bajó de 1,12% a 1,10% el martes por la noche

Los analistas dijeron que declaraciones de dos funcionarios de la Reserva Federal la víspera calmaron preocupaciones de que el banco central pudiera reducir sus compras de los bonos, las cuales han ayudado a mantener bajas las tasas de interés con la esperanza de impulsar los mercados financieros y la economía.

Las tasas bajas han sido uno de los principales pilares del alza de las acciones a niveles récord, incluso mientras gran parte de la economía sigue en apuros por el peso de la pandemia y las medidas para contenerla.

El índice Russell 2000 descendió 15,99 puntos, el 0,8%, a 2.111,97.

___

El periodista de la AP Joe McDonald contribuyó.