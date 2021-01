Shakira vende el 100% de su catálogo de canciones

y estoy feliz de asociarme con esta compañía liderada por Merck, que realmente valora a los artistas y sus creaciones y es una aliada para compositores de todas partes que se preocupan profundamente por la vida continua de sus canciones, agregó la artista.

Entre otros logros, su sencillo de 2009 She Wolf se certificó platino en Estados Unidos y al año siguiente lanzó la canción de la Copa Mundial de Fútbol Waka Waka (This Time For Africa), que encabezó las listas de popularidad alrededor del mundo.

El año pasado encabezó junto Jennifer López el espectáculo del medio tiempo del Super Bowl, uno de los espacios más codiciados para cualquier artista en Estados Unidos.

El anuncio de la adquisición de Hipgnosis del catálogo de Shakira llega una semana después de que se conociera que Neil Young le vendió a la compañía el 50% de su música, y un mes después de que Bob Dylan le vendiera los derechos de sus más de 600 canciones a Universal Music Publishing Group.