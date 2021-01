Ricardo Montaner celebra el éxito de Amén deseando la paz sobrenatural de la que habla esta canción inspiracional.

Montaner interpreta el tema con sus hijos Mau, Ricky y Evaluna, así como su famoso yerno, el cantante Camilo. El video fue dirigido por su esposa Marlene y desde su lanzamiento el 23 de diciembre acumula más de 100 millones de vistas en YouTube.

En él clip, los Montaner cantan juntos en una especie de bodega industrial, pero gracias al movimiento de cámara y a su cambio de posiciones, avanzan en secuencia creando un efecto dinámico. El tema formará parte del próximo álbum de Montaner.

Con ˜Amén™ nos dejamos ver vulnerables y nos dejamos ver débiles cuando estamos a los pies de Dios pidiéndole por favor por algo y entonces eso, lejos de alejarnos, lo que ha hecho es acercarnos a la gente, dijo el cantautor argentino-venezolano el martes en una conferencia de prensa virtual. A través de ˜Amén™ yo veo que están pasando cosas que son inéditas también en mi carrera. En lo personal, nos ha tocado mucho. Compartir con Marlene el éxito del video es algo que me llena de orgullo.

La semana pasada Montaner lamentó la muerte de un amigo muy cercano, Roberto Ruper, a causa del COVID-19, y en la conferencia aprovechó para recordarlo al tiempo que sopesó la manera en que la pandemia ha afectado a su familia.

Desde hace unos meses lo de Ruper nos tenía muy pendientes y no sólo lo de Ruper, nosotros como familia hemos vivido de cerca todo lo del COVID, nos ha afectado en lo personal a varios de nosotros, dijo. Hemos estado muy vulnerables. Si no hubiésemos tenido ˜Amén™, no estaríamos al frente de esta camarita ahora, estaríamos devastados por completo".

˜Amén™, si bien es una gran alegría, al mismo tiempo sucede en un momento en el que tener paz sobrenatural en nuestros corazones era importantísimo y estamos transitando este momento con esa paz sobrenatural que siempre le pedimos a Dios, agregó.

Ricky dijo que crecer con un maestro como Montaner ha sido un privilegio para él y sus hermanos como artistas, pero esto no hace que den por sentado este reciente éxito.

Para cualquiera de nosotros es fácil olvidarse que nuestro padre es Ricardo Montaner cuando uno lo ve todos los días, dijo Ricky. Para nosotros, en el momento de la carrera en el que estamos, poder decir que tenemos un éxito como el que tenemos junto a Ricardo Montaner, ni siquiera pensar en nuestro padre, es un logro inmenso.