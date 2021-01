California registra récord de 695 muertos por COVID en 1 día

Las autoridades de salud de California informaron el sábado de la cifra récord de 695 muertes por coronavirus en un solo día y muchos hospitales tienen ya dificultades para atender un número sin precedente de infectados.

La cantidad de muertos en California desde el inicio de la pandemia se elevó a 29.233, según el portal en internet del Departamento de Salud Pública.

Por su parte, las hospitalizaciones rondaban las 22.000 y según las proyecciones podrían alcanzar las 30.000 el 1 de febrero.

Un incremento en los contagios después del Halloween y el Día de Acción de gracias derivó en hospitalizaciones récord en California y ahora los pacientes más enfermos están muriendo en números sin precedentes.

Ya muchos hospitales en Los íngeles y otras zonas de alto contagio tienen problemas para mantener el ritmo de la atención médica y advirtieron que podrían tener que racionar la asistencia conforme disminuyan las camas de cuidados intensivos disponibles.

Todas las camas de las unidades de cuidados intensivos del Centro Médico Regional St. John en Oxnard están llenas, y las salas de emergencias están atestadas en todo el condado Ventura, a unos 97 kilómetros (60 millas) al noroeste de Los íngeles, informo el periódico Ventura County Star.

Cada vez que suena el código azul en el hospital indicando un paro cardiaco, la enfermera Yesenia Avila hace una pequeña oración.

Los códigos han estado sonando con frecuencia. En un turno particular, tres pacientes con COVID-19 han fallecido en una hora, dijo la enfermera.

Nunca habíamos visto tanta muerte antes, declaró Avila al periódico. He trabajado en atención médica durante 22 años, y nunca me he asustado. En este momento... temo por mis hijos.

El mayor temor es que los hospitales tengan que racionar la atención en pocas semanas cuando la gente que ignoró las normas del distanciamiento social para reunirse con amigos y parientes por la Navidad y la víspera del Año Nuevo comiencen a presentarse en busca de asistencia médica.

El incremento después de la Navidad empeora en el condado Los íngeles, donde las cifras del jueves y viernes aumentaron a casi 20.000 casos diarios, muy por arriba del promedio de unos 14.000 por día la semana pasada. En total, 100.000 casos nuevos se registraron esta semana.

Con las nuevas cifras difundidas el sábado, el condado rebasó las 12.000 muertes por COVID-19, mil de las cuales ocurrieron en los últimos cuatro días.

La velocidad con la que se están alcanzando cifras macabras sin precedentes de muertos por COVID-19 y casos es un reflejo devastador de la inmensa propagación que está sucediendo en el país, dijo Barbara Ferrer, directora de salud pública del condado Los íngeles. Y esta propagación acelerada refleja mucho del proceder inseguro de individuos durante el fin de año.

El doctor Paul Simon, director de ciencias del Departamento de Salud Pública del condado, dijo a Los Angeles Times prever que el número de hospitalizaciones y muertes se mantenga alto en enero debido a las festividades de fin de año.

Vamos a ver altos niveles de hospitalizaciones y tristemente de muertes durante al menos las próximas dos a cuatro semanas.

El condado Los íngeles concentra una cuarta parte de la población del estado pero reúne alrededor de 40% de los fallecimientos por COVID-19.