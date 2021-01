Casa editorial no publicará libro del senador Josh Hawley

que estaba siendo censurado y castigado injustamente: Esto no podría ser más orwelliano... Yo estaba representando a mis electores, encabezando un debate en el pleno del Senado sobre la integridad de los electores, que ahora ellos han decidido redefinir como sedición.

Permítanme ser claro, esto no es sólo una disputa sobre un contrato. Es una agresión directa a la Primera Enmienda (constitucional)... Combatiré esta cultura de la cancelación con todo lo que tengo. Nos veremos en la corte, advirtió.

Simon & Schuster emitió rápidamente otra declaración: Tenemos confianza en que estamos actuando totalmente dentro de nuestros derechos contractuales al cancelar el libro.

La empresa ha tenido numerosos enfrentamientos con Trump y sus simpatizantes en los últimos años. Canceló un acuerdo con un escritor y comentarista de extrema derecha Milo Yiannopoulos y publicó varios "best seller" anti-Trump, incluido el libro Too Much and Never Enough de la sobrina Mary Trump, y The Room Where It Happened del exasesor de Seguridad Nacional John Bolton.

Las casas editoriales de Nueva York ya han expresado recelo de aceptar publicar las memorias post presidenciales de Trump, cuyo texto Crippled America fue publicado por Simon & Schuster en una edición en 2015, y los acontecimientos de esta semana hacen que sea mucho menos probable que el mandatario llegue a un acuerdo con la empresa. Un portavoz de Simon & Schuster declinó hacer declaraciones sobre sí la compañía estaría interesada en un nuevo libro de Trump. Los mensajes dejados en Penguin Random House, casa editorial del exitoso libro de Trump The Art of the Deal, y HarperCollins Publishers no fueron contestados de momento.