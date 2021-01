Francia lanza servicio para pensiones alimentarias

es clave.

La medida busca demás prevenir las presiones financieras y las amenazas de parte de padres irresponsables.

Bajo el nuevo sistema, cualquier madre o padre puede solicitar el servicio, sin importar si la otra parte está en desacuerdo. Una vez en vigor, el servicio maneja los pagos hasta que el hijo cumple 18 años.

El asunto fue mencionado en el 2019 durante el gran debate lanzado por Macron para permitir que los franceses expresasen sus quejas luego de semanas de protestas callejeras contra las injusticias sociales.

Me sorprendió el número de mujeres que me dijeron que no podían vivir decentemente porque las pensiones no eran pagadas, dijo Macron entonces.

Muchos países en Europa enfrentan problemas similares, incluyendo Bélgica y Alemania.