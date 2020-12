Investigan a hombre en conexión con coche bomba en Nashville

Un residente de Tennessee está siendo investigado en conexión con una casa rodante cargada con explosivos que estalló en Nashville la mañana de Navidad, informaron las autoridades el domingo.

Anthony Q. Warner, de 63 años, es el individuo que está siendo investigado, indicó a la AP un vocero de la policía de Nashville.

El vocero, Don Aaron, no proporcionó más detalles, pero según registros públicos Warner tenía experiencia con la electrónica y las alarmas.

Los detectives manejan varias hipótesis, inclusive la de que el cercano edificio de AT&T era el objetivo del ataque. La bomba dañó ese inmueble y afectó las comunicaciones de telefonía móvil y comunicaciones policiales y hospitalarias en varios estados a la redonda. La empresa continuaba trabajando el domingo para restaurar el servicio.

La explosión causó daños a más de 40 negocios. Las autoridades también tratan de identificar restos humanos hallados en el sitio.

Por otra parte, una fuente policial le dijo a The Associated Press que los investigadores han comenzado a indagar la presencia de Warner en internet y sus registros financieros. También examinan el traspaso del título de propiedad de una casa en un suburbio de Nashville.

La fuente, que pidió no ser identificada, indicó que expertos forenses están recabando pruebas del sitio del estallido para identificar los componentes del dispositivo y están recibiendo información del Centro Nacional de Estudios de Explosivos.

Entretanto, investigadores de varias agencias de seguridad federales y municipales acudieron el sábado a una casa en Antioch, un suburbio de Nashville, después de recibir información relevante para la pesquisa, informó el agente especial del FBI Jason Pack.

Otro agente, que no tenía autorización para hablar de una investigación en curso y que habló con The Associated Press a condición de no ser identificado, señaló que los investigadores identificaron a una persona relacionada con la propiedad como alguien que podría tener información sobre el caso. No identificaron a esa persona.

Se vio a varios agentes federales merodeando los alrededores, cateando la casa y el patio trasero. Una imagen de Google Maps capturada en mayo de 2019 mostraba una casa rodante similar estacionada en el patio de esa casa. Un periodista de la AP en el lugar no vio el vehículo en la propiedad el sábado por la tarde.

Había otros avances en la investigación, luego de que el FBI reveló que estaba buscando a varios individuos que podrían estar relacionados. Los agentes subrayaron que no se hallaron más artefactos explosivos, indicando que no existe amenaza en el área. Los investigadores dijeron también que recibieron cerca de 500 pistas.

Nos va a tomar algo de tiempo, admitió Douglas Korneski, el agente especial a cargo de la oficina de campo del FBI en Memphis, en una conferencia de prensa el sábado por la tarde. Nuestro equipo de investigación está levantando piedra tras piedra para comprender quién hizo esto y por qué.

Las autoridades aún desconocen el motivo del coche bomba. La casa rodante estalló en una calle mayormente desierta en una tranquila mañana navideña y de su interior se escuchó una grabación de advertencia que solicitaba la evacuación de la zona.