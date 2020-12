EEUU busca personal médico afuera para lidiar con COVID-19

y más de 3.600 pacientes estaban en UCIs.

El doctor Marc Futernick, integrante del American College of Emergency Physicians de Los íngeles, ayudó a instalar un centro temporal para atender pacientes en un hospital angelino, pero dice que no va a poder abrir esta vez. No habría personal para manejarlo.

Ghaly, director estatal de los Servicios de Salud y Humanos, dijo que partes de California podrían quedarse sin espacio incluso en las salas alternativas hacia fines de diciembre o principios de enero. Para evitar que eso suceda están instalando hospitales de campaña en gimnasios y estadios, y derivando pacientes a hospitales con camas vacías.

El estado está actualizando sus pautas para lo que deben hacer los hospitales en caso de verse desbordados. Un documento que circuló hace poco entre médicos de cuatro hospitales del condado de Los íngeles planteaba un cambio de estrategia: En lugar de hacer todo lo posible por salvar a todos los pacientes, habría que salvar a la mayor cantidad posible. En otras palabras, enfocarse en los que no están tan graves a expensas de aquellos con pocas posibilidades de sobrevivir.

Houze dijo que participa en una comunidad virtual que ofrece webinarios sobre el trauma que todo esto representa.

Los pacientes que no han sido intubados, y también los que están intubados, no están recibiendo la atención de siempre porque no hay suficientes recursos y no hay tiempo para todos, manifestó Houze. Es algo muy desalentador.

