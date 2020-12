The Strokes acude a productor "unicornio" y llega al Grammy

en la música de los 80, con melodías de Dancing With Myself de Billy Idol y The Ghost in You de Psychedelic Furs. En una canción, Casablancas pregunta: Las bandas de los 80, ¿a dónde se fueron?

Lo llevo en el subconsciente, dijo sobre su influencia ochentera. Cuando hago cosas de Voidz, trato de sobrepasar los límites tanto como puedo. Cuando estoy de vuelta en la montura de The Strokes, me dejo llevar por las armonías que son placeres culposos.

Las letras exploran malestar, inacción, alienación. Quiero nuevos amigos, pero ellos no me quieren a mí / Hacen planes mientras yo veo TV es el coro de una canción. En At the Door, Casablancas sabe que es un alma perdida, pero ofrece esperanza: Úsame como un remo / Alcanza la costa.