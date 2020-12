China no reducirá represión en la región de Xinjiang

China probablemente no disminuirá su campaña de represión en la lejana región de Xinjiang, informó el lunes un funcionario del Partido Comunista y agregó que el gobierno se está enfocando en abordar las raíces del extremismo.

Las políticas de China en Xinjiang, que alberga a uigures y a otros grupos predominantemente musulmanes, se han convertido en un punto de división significativo con Estados Unidos y otras naciones de Occidente en torno a supuestas violaciones a los derechos humanos.

No podemos ser complacientes en este momento, porque aún hay amenazas allá afuera, dijo Xu Guixiang, subdirector general del departamento de publicidad del Partido Comunista en Xinjiang, durante una entrevista con The Associated Press en Beijing.

Analistas sostienen que China ha detenido a más de un millón de personas en Xinjiang, obligando a muchos a abandonar su fe y de sus tradiciones. Los activistas acusan a China de detenciones masivas, trabajos forzados, un control forzado de la natalidad y de despojar a los uigures de su lenguaje y cultura.

China rechaza las acusaciones y afirma que sólo busca desradicalizar a la población y proporcionar una capacitación laboral, diciendo que la región no ha sido víctima de ataques terroristas en cuatro años.

Xu dijo que el partido está consolidando las medidas tomadas hasta la fecha y también exploraría formas de lograr una estabilidad sostenida en zonas fronterizas multiétnicas como Xinjiang, una región occidental a unos 2.400 kilómetros (1.500 millas) de distancia de Beijing. Al sur de Xinjiang se encuentra el Tibet, otra región que ha sido azotada por disturbios.