Polonia determinará si símbolo femenino insultó a su bandera

Los fiscales en Polonia abrieron una investigación para determinar si se violó una ley que tipifica como delito insultar la bandera nacional después de que una familia colgara en su balcón en Varsovia una bandera combinada con un relámpago, el cual es un símbolo de los derechos de las mujeres en el país.

Durante el fin de semana, la policía entró en la casa de Varsovia sin una orden judicial y retiró la bandera con el símbolo.

Se trata del incidente más reciente que plantea interrogantes sobre la libertad de expresión y la democracia bajo el gobierno conservador. Las autoridades de Polonia han intentado una y otra vez frenar a los manifestantes antigubernamentales, incluso mediante el uso de intimidación policial.

Aleksandra Skrzyniarz, portavoz de la fiscalía de distrito en Varsovia, dijo el lunes a TVN24 que los fiscales habían abierto una investigación.

En Polonia es delito insultar, destruir o dañar la bandera y otros emblemas nacionales, una ofensa que puede castigarse con una pena máxima de un año de prisión.

Michal Wawrykiewicz, abogado de la organización Tribunales Libres, que lucha por el imperio de la ley, dijo que el comportamiento de la policía es escandaloso e inaceptable en un estado democrático regido por la ley. Recordó que la policía ha utilizado recientemente gases lacrimógenos y otros métodos contra manifestantes pacíficos, y en medio de un deterioro general de las libertades cívicas.

El rayo en la bandera polaca ciertamente no ofende los símbolos nacionales. Es sólo una expresión de desacuerdo cívico con el gobierno actual que viola brutalmente los derechos humanos y las reglas democráticas, dijo Wawrykiewicz a The Associated Press.